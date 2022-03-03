抹茶冷知識｜抹茶跟綠茶有何差異？3大驚人功效健腦提升專注力

抹茶的歷史悠久，中國人和日本人在900多年前就開始喝抹茶了。抹茶不但可口，而且對身體很有益處，甚至可以不同方式來飲用，也算是國民美食。平常喝咖啡或豆漿的人若想換換口味，抹茶絕對是個好選項。

撰文：Adam Wu 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



相信仍有許多人不知道抹茶是如何製成？喝抹茶對人體又有哪些好處？《Hello醫師》今天將帶你一同抹茶的3大功效。

抹茶是什麼？跟綠茶有何差異？（按圖👇👇👇）

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抹茶與綠茶皆由茶葉蒸製而成，主要差別在於選葉標準與製作流程。在採收前約6個星期，用於製作抹茶的茶樹會覆蓋特殊布料，擋住陽光，目的是為了讓茶葉顏色變得更深。而採收時則只摘取枝芽頂端較嫩、較綠的葉片，採收後以蒸菁的方式，將茶葉蒸熟，以保持葉片顏色與養分，並防止葉片產生酵素作用；綠茶則多以炒菁製作，過程較為快速，但易傷及茶葉品質。

蒸完的抹茶會放至風箱烘乾，之後再分類，愈嫩、愈綠的葉片等級愈高；分類後要去掉莖和嫩芽，再冷藏，最後用機器或石臼細細地將葉片研磨細粉，抹茶粉便製作完成。雖然綠茶也能以相同方式研磨成綠茶粉，但抹茶多採低溫研磨且研磨時間較久，所以抹茶粉通常較為細緻。

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抹茶富含抗氧化利器——兒茶素

抹茶含有一種名為兒茶素（Catechin）的多酚類物質（Polyphenol），屬於一種抗氧化物，不但能促進新陳代謝，又有生熱性質，對於減重有助益，研究指出，抹茶能幫助燃燒25%甚至更多的脂肪，對於降低血壓及總膽固醇含量也有幫助。

不僅如此，兒茶素的抗氧化性質能清除自由基，減少細胞受自由基的破壞，因此有助預防癌症，延緩老化，皮膚也因抗氧化物的幫助，較不容易受紫外線的侵襲而提早老化，產生皺紋。

此外，抗氧化也可舒緩壓力和焦慮的情緒，並且對於慢性發炎也有緩解作用，例如關節炎，或是因飲食作息不正常所導致的體內發炎。

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左旋茶胺酸 健腦提升專注力

除了兒茶素以外，抹茶還富含左旋茶胺酸（L-theanine），這種胺基酸能讓人處於放鬆的狀態，維持良好的腦部功能，幫助精神放鬆、思路較清晰。尤其是平常工作繁忙者，攝取左旋茶胺酸能幫助提升專注力，在面對重要會議或專案時，不但執行能力更佳，更不容易遺漏交辦事項。

抹茶咖啡因是普通綠茶數倍

由於製造過程的差異，抹茶的咖啡因比起綠茶還要高出許多，但仍比咖啡低。與咖啡相比，抹茶飲用後的飲用後的口氣不如咖啡般「濃郁」，牙齒也較不容易染色，發生咖啡因上癮的機率也較低。

適量飲用含咖啡因飲料有助提振精神，提高工作與學習效率，但部分人群可能因此出現心悸症狀，建議應盡量避免含咖啡因的食物或飲料。

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抹茶的食用方式

抹茶對身體好處多多，除了以熱水沖泡直接飲用外，也可以搭配其他飲料或添加水果，增添抹茶的不同風味：

1. 抹茶拿鐵：在抹茶中加入熱水或冷水，輕輕攪拌至呈現泡沫狀，再加入熱或冷牛奶，以及糖或蜂蜜。

2. 抹茶奶昔：將100克脫脂牛奶和2~3大匙的椰子雪糕，放入攪拌器裡，加入1/2茶匙抹茶及少許椰奶，把全部混合攪拌即可。

3. 抹茶加入乳酪：過濾2茶匙抹茶，倒入乳酪中混合，加上水果、堅果、種子和蜂蜜。

4. 抹茶冰沙：準備半顆蘋果、1/4條芹菜莖、2小株薄荷、半顆梨子、半根香蕉、半茶匙抹茶，全部混合在一起，與冰塊一起攪拌。

5. 蘋果薑汁抹茶：抹茶加入少許水，輕輕攪拌，再加入蘋果汁及薑汁。

6. 抹茶馬丁尼：準備1/2茶匙抹茶、2茶匙蔗糖、80毫升伏特加、蘋果汁。將抹茶、蔗糖及少許伏特加混合，輕輕攪拌，再倒進調酒器，放入冰塊，把剩下的伏特加和蘋果汁加進去，搖一搖便完成了。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：抹茶是什麼？認識抹茶製程與驚人3大功效】

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