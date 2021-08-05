減肥｜努力瘦身卻一直都瘦不下來？8大減重常犯錯誤不要只看熱量

台灣宋晏仁醫師生自己走過減重的過程，很能體會減重者的心路歷程，也陪伴許多減重者找出致胖的盲點，從健康的心態和飲食開始調整，漸漸找回理想的體態。而看診多年來宋晏仁分享民眾最常犯的8大錯誤，來看看妳/你中招了沒？



減肥常犯的8大錯誤（點擊查看👇👇👇）

+ 4

減重誤區 1：只看熱量

減重的第一大關卡就是控制熱量，很多人反而會變相的「只看熱量」，造成整天都餓著肚子不敢吃，真的餓到受不了就容易亂吃，最後就整天只吃了一碗杯麵，或是不敢吃零食，就吃認為很健康的堅果當點心，結果不但營養攝取不均衡，堅果雖然富含好油，但因為熱量密度高，吃太多還是會胖！

只用「熱量」來當作選擇食物的標準，是減重者最常犯的錯誤！宋晏仁說，飲食控制不能只是聽別人說什麼就吃什麼，而是要去學習營養的概念，例如三大營養素（碳水化合物、脂質、蛋白質）、那些是好的澱粉選擇？哪些是不能碰的？

減重誤區 2：不認為自己吃錯

很多人會說自己「連喝水都會胖」，或是不懂為何自己「吃很少」但還是瘦不了，宋晏仁表示，「八成的肥胖原因都出在飲食，必須要找出肥胖的原因，從飲食開始調整。如果現在的飲食吃了會胖，就代表不適合你。」

就像現在成千上萬種飲食法，適合別人的不一定適合你；或是你對食物的認知有誤解，所以不知道哪些是應該避開的食物，而造成體重一直停滯。而要找出原因及適合自己的飲食方法，也建議找專業的醫生及營養師，省去走冤枉路的時間！

減重誤區 3：成癮行為制約

宋醫師分享一個個案曾經說「覺得每餐沒吃三碗飯不會飽」，或是「早餐一定要吃三份」，這都是被特定行為制約。面對這類型的個案，宋晏仁會鼓勵個案「不用一次到位，先找出可以取代的食物，從小地方開始改變。今天少一點、明天少一點，很快就會發現改變很多！」

因為要改變被制約已久的習慣往往會比較困難，的確會需要減重醫生、減重營養師或減重教練陪伴度過前期容易犯錯的時候，只要度過最一開始，並且慢慢建立健康飲食的概念，之後大部分都可以自己控制好。

相關文章：減肥｜肚餓時先忍耐一陣再進食？輕斷食6招助瘦身兼減輕腸胃負擔👇👇👇

+ 8

減重誤區 4：僥倖心理

「多吃一口不會胖啦！」減重者在面臨美食的誘惑時，常常用這句話來麻痺自己，這也往往是減重的一大地雷區。雖然真的多吃「一口」可能真的不會胖，但一旦吃了第一口，往往就會有後面無止盡的「最後一口」，而且放縱一次，就也還會有後面的無數次。最後往往等到發現體重又往上升才要開始焦慮。因此，鼓勵想要認真控制體重和體態的民眾，既然想控制就下定決心，別讓自己的努力功虧一簣。

減重誤區 5：惜食、怕浪費的心理

你常常因為覺得「東西沒吃完很可惜」，所以就算覺得很飽了還繼續吃嗎？宋醫師的個案曾經分享因為疫情期間小孩都待在家裡，每一餐只要小孩沒吃完，身為爸爸的個案就會負責「掃盤」，結果造成體重失控，宋晏仁說：「該丟掉的食物，與其經過腸道變成糞便排出，不如直接到廚餘桶，食物進到身體裡並沒有好處，要把自己當成最重要的人！」當然下一次就不要準備過多食物，以免造成浪費。

減重誤區 6：壞朋友效應

相信每個人在減重路上，都會有很多不斷慫恿你「走啦！去聚餐啦！」或是「該吃宵夜了吧！」的「壞朋友」，宋晏仁說，這時候應該化被動為主動，影響朋友們的選擇，換你帶朋友去優質的餐廳，不要在聚餐時狂吃，把「壞朋友」變成「好朋友」，由自己開始影響週遭的朋友，一起朝向更健康的飲食型態努力。

減重誤區 7：吃不完的會議點心和便當

宋醫師笑說過去肥胖的原因之一，就是因為之前每天都有開不完的會，而每個會議都有準備點心或便當，點心多是高油高糖，而便當往往都是飯佔了6成，青菜只有一點點，通常會有加工食品或油炸的主食，每天食物比例和選擇都不恰當，又整天都在吃，當然會胖。因此宋晏仁建議，會議不一定要點心，很多人都只是覺得嘴巴要有東西，可以泡茶、喝咖啡，改變會議點心的文化。

減重誤區 8：不是先瘦才健康，是先健康才會瘦！

最後一點，也是宋醫師不斷想強調的重點！關於減重的心態，很多人都以為是要先無所不用其極地先讓自己瘦下來，才能讓自己變健康，但這樣的心態是本末倒置！應該是「先從事健康的行為，自然會變瘦」，當你把目標放在選擇健康的食物、培養健康的飲食習慣和生活型態，身體自然會朝健康的方向前進，就會瘦下來，並且擁有好的體態！

相關文章：減肥陷阱｜12款水餃熱量排行 營養師6招健康吃水餃盡量不要沾醬👇👇👇

+ 9

相關文章：羽衣甘藍功效｜減肥増免疫力助防癌7好處 點食最有效降膽固醇？👇👇👇

+ 12

延伸閲讀：

居家工作只吃一餐想順便減肥？營養師：一週兩天輕斷食 避免復胖、膽結石

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」