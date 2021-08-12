減肥｜化悲憤為食量結果愈來愈肥胖？4招改善情緒化暴飲暴食問題

不少減重者可能都說過：「我都知道什麼能吃，什麼不該吃，可是待在家裡，真的很難不往嘴裡塞食物啊！」你也有這樣的心情嗎？明明吃很飽卻又嘴饞；或是渴望吃某種特定的食物，沒吃到就什麼事情都做不了。台灣醫師提醒，「情緒性進食」沒克服，任何減重法都沒有用！



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壓力一來，你就很想吃東西？

台灣三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在Facebook提到，門診發現不少民眾都有「情緒性進食」的問題，已經吃飽卻又嘴饞，或渴望吃某種食物，沒吃到就什麼事情都做不了。仔細詢問，都有一個共同點：生活中有某種壓力，這些壓力自己未必有察覺，可能來自於工作、親密關係或是自我要求，或是環境的改變。

而這種利用進食來紓緩自己的情緒，吃完之後往往會感覺到後悔，甚至會有罪惡感。蕭捷健解釋，進食是無法完全和情緒脫鉤的，這可以從兩方面來看：第一，我們在嬰兒時期，就已經把吃東西和父母的擁抱相互連結，把食物和安慰以及安全感畫上等號。

第二，吃東西尤其是甜食，會讓大腦分泌血清胺、多巴胺等神經傳導物質，讓人覺得有愉悅感。除了進食，其實與人連結、完成目標等，也都會分泌這些神經傳導物質。

4招改善情緒化進食（點擊圖片查看👇）

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蕭捷健進一步提到，人是會傾向於追求安全感和快樂的，藉由飲食得到快樂，不應該是一件覺得羞恥的事；但如果太過，變成經常性的暴飲暴食，感到強烈的罪惡感，又再度影響情緒，那麼就要想辦法處理這個問題。

如何改善情緒化進食？蕭捷健提出以下4點建議：

1. 尋找其他應對壓力的取代性活動

蕭捷健表示，當壓力來的時候，可以考慮進行其他開心的活動，像是打電動、和朋友聊天、出去散步等，來取代進食。若運動會讓你開心，當然運動是最好的選擇；但是，這個取代性的活動，一定要是你真心想做的活動才行，要誠實面對自己。

2. 睡飽

睡不飽的時候，會導致壓力荷爾蒙上升，會更容易感覺到緊張和焦慮；而皮質醇也會讓身體儲存更多的能量，讓你更難以抵抗食物。

3. 喝足夠的水

蕭捷健解釋，由於飢餓和口渴的感覺，都由腦部的下視丘負責，因此有些人會混淆兩種感覺，不小心吃過多的食物。

4. 積極面對自己的情緒

蕭捷健坦言，找到自己的慢性壓力來源是最重要的！也許可暫時透過飲食來紓緩情緒，但終究沒辦法解決自身的問題。因此，積極和自己對話，誠實地聽內心的聲音，往往是解決情緒性進食一個非常重要的步驟。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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