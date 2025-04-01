豆腐食譜｜少油版琵琶豆腐1招免先蒸後炸！哪種豆腐嫩滑易定型？
琵琶豆腐是廣東老菜之一，主要由鯪魚肉、豆腐等材料製成，一般做法會先蒸後炸，方面定型防止爛掉及保持滑嫩口感。傳統的琵琶豆腐步驟繁複，以下介紹的家常版做法，簡單快捷，一樣香脆可口媲美酒樓大廚！
琵琶豆腐食譜｜外型像琵琶 布包豆腐更香更易定型
琵琶豆腐曾是廣東酒樓的名菜，多數會跟不同的海鮮如蝦仁、蟹肉等一同與豆腐拌勻成混合物，利用中式陶匙把餡料固定先蒸，放涼後用大火炸至脆身。上碟時便會發現用中式陶匙定型後就像一個琵琶的形狀，所以稱之為琵琶豆腐。
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現時製作琵琶豆腐也沒有以前般講究，餡料的選擇豐儉由人，以下的食譜，沒有用上其他海鮮只有鯪魚肉、豆腐和冬菇，相當家常。
琵琶豆腐食譜｜布包豆腐最佳 2隻湯匙免煎炸
豆腐方面，任何一款豆腐亦可，個人認為布包豆腐的質地最佳，不太硬不太嫩而且富有豆香，材料混合後也容易掌握。家常版的琵琶豆腐當然不用先蒸後炸，放入油鍋前先利用2隻不鏽鋼湯匙逐一塑型，再慢慢推入鍋中半煎炸至金黃色，最後可選擇用蠔油埋茨，蝦子或者fusion點的泰式辣醬亦同樣風味十足。
琵琶豆腐（煎／Pan-fry）
3-4人分量 1級難度 30分鐘
材料：
鯪魚肉150克
布包豆腐1磚
雞蛋1隻
鮮冬菇3隻
調味料：
生抽1/2湯匙
蠔油1/2湯匙
生粉1湯匙
麻油 適量
胡椒粉 適量
芡汁材料：
蠔油1湯匙
糖1/8茶匙
生粉水2湯匙
麻油適量
做法：
1. 鮮冬菇切粒；布包豆腐印乾水分。
2. 準備1個大碗，加入鯪魚肉、豆腐、冬菇粒、雞蛋及調味料拌勻。
3. 中火燒熱油鍋，用不鏽鋼湯匙舀起豆腐混合物，逐匙滑落熱油中。
4. 中火半煎炸至金黃色，取出備用。
5. 小火燒熱鍋，加入蠔油、糖及麻油拌勻，加入生粉水埋芡。
6. 於琵琶豆腐淋上芡汁，即成。
不失敗秘訣：
* 布包豆腐可轉用其他豆腐如煎炸豆腐。
* 食譜中所用的是已調味鯪魚肉，如用未調味鯪魚肉可增加調味料分量。
健康小貼士：
鯪魚，味甘、性平，入肝、脾經，具有強健筋骨、行氣活血、利濕的功效。 一般人群均可食用，特別是體質虛弱，氣血不足，營養不良之人。 用黃豆製作的豆腐含豐富的蛋白質、鈣質和大豆卵磷脂，卡路里低，營養容易被人體吸收，能夠有助預防心血管疾病。
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攝影、攝錄︰麥超億、李炳芳
剪接：葉思雅