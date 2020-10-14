【氣炸鍋食譜】超地道泰式魚餅零難度！香脆可口氣炸煎焗樣樣得

泰式魚餅，味道香辣，魚肉中混合著檸檬葉香氣、增加口感層次的豆角及啖啖的魚香，下飯或佐啤酒都一流。在家自製更是零難度，用氣炸鍋、平底煎鍋或焗爐都輕易完成，跟三五知己小酌一杯聊聊天，大塊朵頤。

泰式魚餅是筆者在泰國餐廳必點小食之一，因為甜辣香味十足，蘸上泰式辣椒醬又是另一風味。不過市面的魚餅質素參差，某些會加入麵粉以達到非常彈牙的口感。對比這樣的魚餅，筆者還是比較喜愛啖啖魚肉的魚餅，因此嘗試自製，發現並非想像中困難，都是把魚肉和調味料拌勻後搓成魚餅形狀。食譜中用了紅咖喱醬調味，喜歡的亦可用冬陰公醬或青咖喱醬調味，悉隨尊便。不過，紅咖喱醬和冬陰公醬頗辣，建議多加點糖中和辣度。

氣炸泰式魚餅食譜

至於烹煮方法，食譜介紹的是用氣炸鍋，若然家中沒有的話，可用平底煎鍋煎熟、或是用焗爐，三個方法一樣可以。另外，購買鯪魚肉時，必須留意魚肉是否已經調味，如果魚販已經調味的話，建議魚露和胡椒粉的分量可以減半，避免過鹹。最後，喜愛彈牙口感的可用鮫魚代替鯪魚肉，因肉質較有彈性，會多一份口感。

氣炸泰式魚餅食譜

片（22/09/2020）

健康小貼士：

鯪魚，味甘、性平，入肝、脾經，具有強健筋骨、行氣活血、利濕的功效。 一般人群均可食用，特別是體質虛弱，氣血不足，營養不良之人。 營養方面，鯪魚肉製作過程中，有機會加入了魚皮及魚腩，所以脂肪不少，建議間中吃吓無妨。

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