補血湯水食譜｜菠菜豬膶湯2貼士豬膶柔滑減雜質　1類人忌加麻油！

菠菜，豬潤含有豐富的鐵質，男生輕鬆學，隨時都能幫另一半補身補血。



▼菠菜豬潤湯食譜（按圖👇👇👇）

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料理做法：

1. 豬潤切片，用清水清洗乾淨，再與些許番薯粉拌勻。

2. 菠菜切成小段狀，稍微過一下熱水，瀝乾水分備料。

3. 雙鍋水煮至沸騰，下豬潤過熱水，稍微汆燙一下，湯底出現雜質後起鍋瀝乾水份。

4. 另一鍋水加入些許鹽、麻油或苦茶油，拌勻調味，加回豬膶，放入菠菜與些許酒。

5. 煮約30～40秒，起鍋完成。

煲豬膶湯小秘技

會用雙鍋水的原因，因為有一鍋是要川燙豬潤，這樣豬潤湯成品就不會有太多血水遇熱產生的雜質。豬潤上木薯粉／番薯粉拌勻，是因為遇熱會讓豬潤表面有層薄膜，食用起來會更為滑順Q彈喔。也可以另一種料理方式：直接厚切豬潤約1公分厚度，下鍋煎至表面微焦，加入熱水、鹽巴、麻油調味。

如果身體有發炎狀況，傷口運動扭傷建議是不要下麻油跟酒，因為會讓發炎變更加嚴重。也有一說「麻油可促進子宮收縮排除經血」，但在每個人料理方式如薑片麻油爆香還是有體質不同狀況。建議經期料理時不要加麻油，用普通油料理就好。

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