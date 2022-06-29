豆腐食譜｜雙鮮芙蓉毛豆仁增免疫力減新冠後遺症　謹記1步豆鬆軟

確診後要加速康復，蛋白質的攝取很重要，台灣主廚雷議宗帶來這道「雙鮮芙蓉豆仁」，毛豆仁與豆腐一同拌炒，不僅鮮甜好吃，多種營養素也能幫助身體復原，遠離長新冠。



材料：毛豆仁、南瓜丁、板豆腐、鯛魚丁、鮮蝦丁、蛋黃、乾香菇、辣椒、蒜頭、雞骨高湯、胡椒、苦茶油、香油、香菇素蠔油、紅蘿蔔、蔥絲。

雙鮮芙蓉豆仁食譜（按圖👇👇👇）

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做法

1. 將苦茶油倒入鍋內，放入蛋黃攪拌炒香，再加入豆腐一同拌炒，炒到看見油被豆腐吸入的程度，放入南瓜乾炒。

2. 將毛豆仁放入鍋內，加入適量高湯燜煮，再撒上胡椒，放入鯛魚丁、蝦丁、香油、乾香菇、素蠔油、辣椒，全都放入鍋中後再開始拌炒至上色。

3. 待食材翻炒乾收後，即可起鍋，最後放上紅蘿蔔跟蔥絲擺盤。

Tip：

雷議宗提醒，在放入毛豆燜煮時，不要急著翻動，要讓毛豆充分受熱，裡面的組織才會比較鬆軟；魚跟蝦不要煮到過老，因此晚一點再放；素蠔油不要放太多，否則料理的顏色會太深。

此外，在所有材料都加入翻炒時，注意不要太大力把豆腐弄爛，翻炒時不宜有太多湯汁，汁都吸乾把香味炒出來才會好吃。

營養加分

台灣中山醫院家醫科醫師陳欣湄表示，蛋白質有助提升免疫力，補充對的蛋白質很重要。新冠肺炎跟發炎有關，有些人為了補蛋白質有人，一次就吃一大塊牛扒，但紅肉還是有潛在的發炎風險，建議補充白肉（如海鮮類）跟植物性蛋白質（毛豆仁、豆腐）。

此外，也有研究指出礦物質鋅及維他命D有益對抗新冠肺炎，蝦子含鋅，維他命D除了曬太陽外，靠飲食也可以補充，如乾香菇、雞蛋、牛奶都富含維他命D，對提升免疫力有幫助。

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