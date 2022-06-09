減肚腩｜小腹肚壓力肚4類肚腩減肥法要揀啱！哪款戒糖鹽至有效？

你有觀察過自己的肚子嗎？當心肥肚不只是外觀問題，而是健康威脅，很多研究及臨床經驗都發現，腹部肥胖、腰圍過胖，會增加心血管疾病機率！



腹部肥胖 脂肪肝、心血管疾病風險重要指標

台灣營養師高敏敏指出，測量腰圍能判斷腹部肥胖程度，更是反映內臟脂肪的堆積，如脂肪肝，以及判斷心血管疾病風險高低的重要指標，男性腰圍大於等於90公分、女性腰圍大於等於80公分，就代表腰圍過粗。

4種肥肚解決對策（按圖👇👇👇）

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高敏敏表示，不同原因可能會造成不同的肥肚，也可能同時有2、3種混合肥肚。

1. 鮪魚肚

特徵：肥肥軟軟，坐下時會分2層，且全身偏肉。

原因：每天大魚大肉、無肉不歡、少吃蔬果。

如何改變：建議從改變飲食觀念開始，像是每天蔬果579、肉不超過1.5個手掌大小。



2. 小腹肚

特徵：小腹肚常出現在女生身上，特徵是肚臍以下腹部凸起，尤其是穿緊身裙時特別明顯。

原因：經常便秘、常久坐不動、經期不順，又愛喝冰飲。

如何改變：建議多吃蔬果、多喝水、多運動，並且注重經期前中後的調理。



3. 啤酒肚

特徵：常常出現在男生身上，特徵是全身不一定胖，但肚子就是圓滾滾。

原因：常常喝酒過量、吃加工食物、飲食重鹹重口味，或是精製糖攝取過多。

如何改變：建議飲酒適量就好，不要吃太重鹹或重甜，可以多吃食物的原型；若想喝飲料請改無糖。



4. 壓力肚

特徵：肚子連帶腰間贅肉、整圈脂肪，體重不斷上升。

原因：壓力荷爾蒙刺激食慾上升，使脂肪堆積、體重一直往上加。

如何改變：建議早睡早起、不要熬夜，多多補充礦物質蓋鈣、鎂或色胺酸食物，幫助放鬆心情，也可以藉由運動調整壓力荷爾蒙。



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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】