【氣炸鍋食譜】吉列蠔15分鐘省油不減酥脆　如何洗蠔更乾淨？

蠔有各種食法，中式做法可能是薑葱蠔、西式則會食生蠔，而日式做法則是吉列蠔。一般吉列蠔都要用猛火炸，但這次示範的是氣炸鍋做法，不但省油，而且酥脆度也不減，香脆的炸皮包裹著軟嫩的生蠔，相當很受歡迎。

做吉列蠔可以買桶蠔，在街市的海鮮檔有售，部分超市亦有。這次在楊屋道街市買來一份桶蠔，如果蠔偏大隻的話，數量較少，約莫7隻；若細隻的蠔，數量就多些。這些蠔會有水浸住，如果想將蠔洗乾淨，就要學懂抓洗法。只需在洗蠔時加生粉，雙手輕輕抓它，再過幾轉水，蠔色便會變得雪白。生粉有助把蠔身的污物帶走，但盡量不要用指甲位置，宜用指頭及戴上手套，才不會把蠔抓爛。

做「吉列」食品建議用顆粒較粗的日式麵包糠，會較為香脆。

吉列蠔步驟不多，都是洗蠔、上粉、氣炸而已，氣炸鍋雖然用油量較油炸少，但絕對不能不噴油，建議先在煎鍋上噴一層油，再噴在蠔身上，包住蠔的日式麵包糠上，要確保均勻地沾上油，才能做出金黃色的效果，不然可能會白了一塊。這次氣炸是用攝氏180度氣炸6分鐘，但每個品牌的氣炸鍋火力、大小也不同，有人可能3分鐘炸完，有人可能要8分鐘才行，因此氣炸時間宜按實際情況增減。

吉列蠔食譜

健康小貼士：

蠔含豐富蛋白質、鈣、磷、鐵、鋅和人體所需的18種氨基酸等，有「海底牛奶」之稱。鐵更是牛奶的21倍。鋅，不但有助細胞生長、傷口癒合，而且還是一種抗氧化物，可延緩衰老，美顏潤膚，改善男性精子的存活和功能，是男女滋補食物。但脾胃虛寒、便溏或皮膚病患者不宜多吃。

攝影、攝錄：陳嘉杰、趙錦添

剪接：吳宇峰

氣炸鍋提供：PHILIPS

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