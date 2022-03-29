木棉花茶｜去濕排毒消水腫五花茶三花茶少不得　自製先鹽水洗花瓣

「紅紅的花開滿了木棉道，長長的街好像在燃燒...」看到木棉花，這首「木棉道」就在腦海中響起！天氣暖化，木棉道引爆花潮。



台灣中醫師鄒瑋倫說，木棉花不僅好看，而且好吃！對於春天總是感到全身困倦、老是皮癢、做事提不起勁的人來說，特別具有解熱、健脾、利濕、消水腫的效果。不過記得要先洗過、用鹽去菁了再泡茶，再風乾後可以入菜，效果更好。

木棉花營養功效、泡茶前處理（按圖👇👇👇）

+ 8

木棉花清熱利濕，是涼茶「五花茶」、「三花茶」主角

以前得到夏天，才會看到木棉花和鳳凰花接力綻放，但是最近全台灣的木棉花好像跟櫻花搶時間，包括台北市的羅斯福路、雲林虎尾至西螺、全台最長木棉花道的彰化埤頭鄉東螺溪木棉花道，以及台南白河林初埤，到處都看得到木棉花開得火紅。鄒瑋倫說，台灣民眾通常只愛賞花，但其實木棉花在廣東、香港可是知名涼茶如「五花茶」、「三花茶」的主角。

木棉花性涼味甘、淡，歸脾經、肝經、大腸經，具清熱利濕、解毒的功效。所謂的五花茶指的是金銀花、菊花、槐花、木棉花和雞蛋花5種花，但是台灣比較難找到槐花，雞蛋花也很少人拿來用，所以也可以只用木棉花、金銀花、杭菊花做成的三花茶。

鄒瑋倫說，其實平常也沒有想到要用木棉花入菜或泡茶喝，但是全台有10條有名的木棉花道，最近聽說花兒都「怒放」，而她也被木棉花的棉絮搞到過敏，眼睛搔癢不停，她笑說因為這樣才想要「怒喝」木棉花茶，利用木棉花的功用來清熱健脾養養身。

相關文章：養生食療｜多喝黑豆茶養顏補血安神 更有助防止大腦老化變遲鈍？👇👇👇

+ 4

老是感到身體重、困倦、提不起勁、搔癢，表示「濕氣重」

她表示，最近很多人來看診，抱怨一天到晚感覺身體沉重、困倦，做事情提不起勁，而且皮膚老是搔癢，而這就是中醫所謂的「春困夏乏」。大家可能都有感覺到，春天到了，氣溫一下跟著天氣放野，溫度就一下提高快10度。但是因為春天人體的血循還沒跟上戶外溫度升高，陽氣尚未升發出來，春天濕氣又多，因為環境的「外濕」，讓人被濕氣侵擾，引起「內濕」了。

雨水多等氣候引起的空氣外濕，可以利用除濕機把空氣濕氣排除，而「內濕」則需要調整脾胃，健脾可以祛濕。身體濕氣重除了易感覺身體沉重感以外，很多人會覺得渾身乏力、食欲不振、失眠多夢、心煩意亂等。只要把體內的濕化掉，就不易感到疲倦。

擔心農藥殘留最好買商家做好的五花茶

鄒瑋倫是親自到羅斯福路上撿食剛掉下來、新鮮的木棉花，她說，等到一陣風吹來，掉下來十幾朵，趕快撿起來。但是也有網友擔心馬路上空氣品質差，可能會有污染。她建議擔心污染或農藥殘留，讀者最好到青草街買商家曬好的五花茶包、三花茶包，用這個茶包煮茶水飲用，或是拿來燉豬肉煲湯，都有健脾化濕的作用。

相關文章：健康飲食｜喝茶要看體質？細數4種熱門養生茶人參茶高血壓不宜飲👇👇👇

+ 8

木棉花要鹽水漂洗、晾乾

如果要學她自己撿木棉花來泡茶、入菜，她呼籲一定要選剛掉下來、乾淨、漂亮的木棉花。她的做法是：

1. 洗淨用鹽水漂洗，如此可以去菁、化去植物澀味，之後放到鍋裡面蒸熟。

2. 蒸軟了就代表熟了，熟了以後再拿出來晾乾。



鄒瑋倫提醒，要拿來泡茶一定要晾到很乾。另外，很多人家裡備有烘蔬果乾的機器，也可以用低溫烘乾的方式。烘乾時可以只取花瓣，摘掉花心、花蕊，之後拿花瓣來煮茶水，或是加金銀花、菊花來燉豬肉湯喝喝，健脾利濕除煩。

木棉花的特點就是本身自然帶有甜味、不苦，煮茶好喝。而香港的「港式煲湯」會用木棉花加豬肉、蜜棗一起燉湯，喝起來甘甜不膩口，而且可以除濕消腫，皮膚也會更加白泡泡、幼綿綿。趕快來吃喝木棉花，共同感受到木棉花紅紅火火的季節流動感！

相關閲讀：健康飲食｜增加喝水量可靠5食材！加薄荷葉、檸檬汁好喝又助排毒👇👇👇

+ 13

延伸閲讀：

逆轉老化時鐘 美肌養成術大公開

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」