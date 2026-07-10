夏天消暑湯水｜周末分區達38度！10款清熱去濕湯水食譜+忌吃3類肉
夏天消暑湯水食譜｜小暑剛過，天氣再度升溫，天文台料本周末分區氣溫更達38度，酷熱天氣下，一碗消暑去濕的湯水十分重要，要為身體補充水分，以下介紹10款由中醫推薦的湯水食譜，讓你生津解暑！
夏天消暑宜吃豬鴨 忌吃3類肉增腸胃負擔
清熱解暑飲食應以清淡為主，多吃瓜果蔬菜，尤其是冬瓜、節瓜和絲瓜等，有利消暑及補充水分。由於夏天暑氣盛而帶濕，濕氣會傷腸胃，所以夏天容易出現食慾不振、食少腹脹的情況，因此，不宜再吃太多肉類，難以消化，免令腸胃增加負擔。如果吃肉，可選豬肉和鴨肉，兩者性涼，適合暑熱季節食用。至於3大肉類：雞肉、羊肉及牛肉，因性味甘溫，夏天進食容易助熱，不利腸胃。
絲瓜：味甘性涼，入肝胃經。清熱化痰 涼血解毒
冬瓜：味甘淡性涼，清熱、利水、去濕
節瓜：味甘性平 清熱利尿生津解渴
以下就挑選了10款由絲瓜、冬瓜和節瓜煲成的消暑湯水。
夏天消暑湯水1：絲瓜豆芽豆腐湯食譜
絲瓜豆芽豆腐湯材料（2-4人分量）
材料：
絲瓜1條
大豆芽200克
硬豆腐1件
薑片數塊
水2公升
鹽適量
絲瓜豆芽豆腐湯做法：
1.絲瓜去皮，洗淨後切件；洗淨大豆芽。
2.用白鍋略炒大豆芽，盛起備用。
3.煲滾一鍋水後，加入薑片、大豆芽、絲瓜及硬豆腐。
4.滾起後，轉慢火煲30分鐘，加鹽調味完成。
夏天消暑湯水2：冬瓜荷葉水鴨湯食譜
冬瓜荷葉水鴨湯材料（2-3人分量）
水鴨1隻冬瓜500克
蓮子30克
荷葉1/4塊
陳皮1角
生薏米10克
熟薏米10克
瑤柱6粒
酒少許
水2公升
鹽適量
冬瓜荷葉水鴨湯做法
1.瑤柱、生薏米、熟薏米、陳皮浸軟，瑤柱連水留起，陳皮刮瓤備用。
2.蓮子浸軟，並用竹籤取出蓮子芯。
3.冬瓜去瓤和籽，連皮切塊。
4.水鴨拔毛、切走頭部和屁股部分、頸去皮和喉管，去走肺等內臟，將鴨身分成4至6份。
5.水鴨連冷水下鍋，大火煲滾汆水，其間可加酒辟味，盛起後沖洗乾淨備用。
6.荷葉剪成數小塊，放進滾水煮5分鐘。
7.瑤柱以外的所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1小時。
8.加入瑤柱連瑤柱水，續煲1.5小時，加鹽調味即成。
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夏天消暑湯水3：冬瓜冬菇瑤柱肉粒湯食譜
冬瓜冬菇瑤柱肉粒湯材料（3-4人分量）
冬瓜500克
冬菇7-8粒
瑤柱適量
瘦肉200克
水1.2升
鹽適量
醃料：
鹽半茶匙
胡椒少許
糖半茶匙
生抽少許
麻油少許
生粉半茶匙
冬瓜冬菇瑤柱肉粒湯做法
1.瑤柱、冬菇浸軟，瑤柱水留下備用。
2.冬菇去蒂並以生粉擦淨，用水沖洗，切粒備用。
3.冬瓜去皮去瓤後切粒。
4.瘦肉切粒後以醃料醃20分鐘。
5.冬菇、瑤柱、瑤柱水加進水裡，開大火煲滾，10分鐘後加冬瓜粒。
6.冬瓜煲腍後，再加豬肉煲10分鐘，再以鹽調味，即成。
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夏天消暑湯水4：冬瓜蠔豉排骨湯食譜
冬瓜蠔豉排骨湯材料（2人分量）
冬瓜500克
冬菇8隻
蠔豉6-8隻
熟薏米 40克
排骨500克
瑤柱 適量
薑片 適量
水1公升
鹽 適量
紹興酒 少許
冬瓜蠔豉排骨湯做法
1. 瑤柱、冬菇及蠔豉浸軟，瑤柱水留下備用。
2. 冬菇去蒂並以生粉擦淨，用水沖洗；冬瓜去瓤後切粒。
3. 排骨連凍水一同煲滾，大火汆水10分鐘後盛起，其間加少許酒辟去羶味。
4. 準備一個鍋，加少許油及薑片炒香，加入冬瓜炒至微黃色。
5. 煮滾一鍋水，倒入全部材料，大火煲10分鐘。
6. 水滾後，轉中小火煲1.5小時，加鹽調味即成。
夏天消暑湯水5：冬瓜螺頭銀杏湯食譜
冬瓜螺頭銀杏湯材料（2-3人分量）
冬瓜1-2斤
螺頭2-3個
銀杏約20粒
生薏米2両
陳皮1角
豬腱500克
酒少許
水2公升
鹽適量
冬瓜螺頭銀杏湯材料做法
1.急凍螺頭解凍後，加生粉及鹽，擦淨表面的黑色污物，從中間剪開螺頭，除去內裡污物。
2.陳皮浸軟、刮瓤備用。
3.冬瓜洗淨，去瓤及切塊。
4.銀杏去殼、去衣，洗淨；生薏米洗淨備用。
5.冷水連豬腱、螺頭下鍋，加酒汆水後洗淨，螺頭切片。
6.所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時，加鹽調味即成。
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夏天消暑湯水6：節瓜冬菇瘦肉湯食譜
節瓜冬菇瘦肉湯材料（2-3入分量）
節瓜1條
冬菇10粒
木耳4片
紅棗4粒
瘦肉300克
薑2片
酒少許
水2公升
鹽適量
節瓜冬菇瘦肉湯做法：
1.冬菇浸軟，去蒂並以生粉擦淨；木耳浸30分鐘備用。
2.節瓜去皮切塊備用；薑切片。
3.凍水連瘦肉一同煲滾，大火氽水幾分鐘後盛起，其間加入少許酒。
4.所有材料連水煲滾後，轉中小火煲2小時，最後加少許鹽調味，即成。
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夏天消暑湯水7：節瓜鹹蛋肉片湯食譜
節瓜鹹蛋肉片湯材料（2人分量）
節瓜2條
鹹蛋1隻
瘦肉200克
生抽1茶匙
生粉1茶匙
砂糖 1/2茶匙
麻油 1/4茶匙
水1公升
節瓜鹹蛋肉片湯做法
1. 將節瓜去皮切件；瘦肉切片；分開鹹蛋的蛋黃及蛋白。
2. 用生抽、砂糖、麻油及生粉醃瘦肉15分鐘。
3. 煮滾一鍋水後，加入節瓜、瘦肉及鹹蛋黃，用中火煮20分鐘。
4. 加入鹹蛋白拌勻，即成。
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夏天消暑湯水8：節瓜章魚豬腱湯食譜
節瓜章魚豬腱湯材料：（2人分量）
節瓜2個
章魚1隻
豬腱 250克
蜜棗2粒
南北杏50克
水2.5公升
鹽適量
節瓜章魚豬腱湯做法
1. 南北杏、蜜棗及章魚略浸約10分鐘，瀝乾備用。
2. 節瓜去皮切件、章魚切件備用。
3. 將豬腱放入一鍋滾水內，汆水盛起。
4. 煮滾一鍋水，放入全部材料，以大火煲滾後，轉小火煲2.5小時，按口味加鹽調味，即成。
夏天消暑湯水9：節瓜元貝蓮子湯食譜
節瓜元貝蓮子湯材料（2-3人分量）
節瓜2條
元貝2両
蓮子1両
西施骨400克
酒少許
水1.5公升
鹽少許
節瓜元貝蓮子湯做法
1. 蓮子、元貝分別浸軟，前者需要去芯。
2. 節瓜洗淨後去皮並切塊。
3.冷水連西施骨一同放進鍋裡，其間加酒，大火汆水5至10分鐘後盛起。
4.所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1小時，加鹽調味即成。
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夏天消暑湯水10：粟米鬚節瓜湯食譜
粟米鬚節瓜湯材料（3-4人分量）
粟米2條
粟米鬚80克
節瓜2條
眉豆30克
花生30克
蜜棗3粒
水2.5公升
粟米鬚節瓜湯做法
1.花生、眉豆浸20至30分鐘。
2.粟米鬚揚開並過水洗淨，蜜棗洗淨。
3.粟米切塊，節瓜去皮切塊備用。
4.所有材料連凍水下鍋，大火煲滾後轉小火煲約1小時，加鹽調味即成。
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