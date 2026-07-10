夏天消暑湯水｜周末分區達38度！10款清熱去濕湯水食譜+忌吃3類肉

夏天消暑湯水食譜｜小暑剛過，天氣再度升溫，天文台料本周末分區氣溫更達38度，酷熱天氣下，一碗消暑去濕的湯水十分重要，要為身體補充水分，以下介紹10款由中醫推薦的湯水食譜，讓你生津解暑！



小暑宜多吃瓜果，尤其是絲瓜、冬瓜和節瓜。

夏天消暑宜吃豬鴨 忌吃3類肉增腸胃負擔

清熱解暑飲食應以清淡為主，多吃瓜果蔬菜，尤其是冬瓜、節瓜和絲瓜等，有利消暑及補充水分。由於夏天暑氣盛而帶濕，濕氣會傷腸胃，所以夏天容易出現食慾不振、食少腹脹的情況，因此，不宜再吃太多肉類，難以消化，免令腸胃增加負擔。如果吃肉，可選豬肉和鴨肉，兩者性涼，適合暑熱季節食用。至於3大肉類：雞肉、羊肉及牛肉，因性味甘溫，夏天進食容易助熱，不利腸胃。

絲瓜：味甘性涼，入肝胃經。清熱化痰 涼血解毒

冬瓜：味甘淡性涼，清熱、利水、去濕

節瓜：味甘性平 清熱利尿生津解渴



以下就挑選了10款由絲瓜、冬瓜和節瓜煲成的消暑湯水。

夏天消暑湯水1：絲瓜豆芽豆腐湯食譜

絲瓜豆芽豆腐湯材料（2-4人分量）

材料：

絲瓜1條

大豆芽200克

硬豆腐1件

薑片數塊

水2公升

鹽適量

絲瓜豆芽豆腐湯做法：

1.絲瓜去皮，洗淨後切件；洗淨大豆芽。

2.用白鍋略炒大豆芽，盛起備用。

3.煲滾一鍋水後，加入薑片、大豆芽、絲瓜及硬豆腐。

4.滾起後，轉慢火煲30分鐘，加鹽調味完成。

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絲瓜豆芽豆腐湯食譜

夏天消暑湯水2：冬瓜荷葉水鴨湯食譜

冬瓜荷葉水鴨湯材料（2-3人分量）

水鴨1隻冬瓜500克

蓮子30克

荷葉1/4塊

陳皮1角

生薏米10克

熟薏米10克

瑤柱6粒

酒少許

水2公升

鹽適量

冬瓜荷葉水鴨湯做法

1.瑤柱、生薏米、熟薏米、陳皮浸軟，瑤柱連水留起，陳皮刮瓤備用。

2.蓮子浸軟，並用竹籤取出蓮子芯。

3.冬瓜去瓤和籽，連皮切塊。

4.水鴨拔毛、切走頭部和屁股部分、頸去皮和喉管，去走肺等內臟，將鴨身分成4至6份。

5.水鴨連冷水下鍋，大火煲滾汆水，其間可加酒辟味，盛起後沖洗乾淨備用。

6.荷葉剪成數小塊，放進滾水煮5分鐘。

7.瑤柱以外的所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1小時。

8.加入瑤柱連瑤柱水，續煲1.5小時，加鹽調味即成。

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冬瓜荷葉水鴨湯食譜

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夏天消暑湯水3：冬瓜冬菇瑤柱肉粒湯食譜

冬瓜冬菇瑤柱肉粒湯材料（3-4人分量）

冬瓜500克

冬菇7-8粒

瑤柱適量

瘦肉200克

水1.2升

鹽適量

醃料：

鹽半茶匙

胡椒少許

糖半茶匙

生抽少許

麻油少許

生粉半茶匙

冬瓜冬菇瑤柱肉粒湯做法

1.瑤柱、冬菇浸軟，瑤柱水留下備用。

2.冬菇去蒂並以生粉擦淨，用水沖洗，切粒備用。

3.冬瓜去皮去瓤後切粒。

4.瘦肉切粒後以醃料醃20分鐘。

5.冬菇、瑤柱、瑤柱水加進水裡，開大火煲滾，10分鐘後加冬瓜粒。

6.冬瓜煲腍後，再加豬肉煲10分鐘，再以鹽調味，即成。

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冬瓜冬菇瑤柱肉粒湯食譜

夏天消暑湯水4：冬瓜蠔豉排骨湯食譜

冬瓜蠔豉排骨湯材料（2人分量）

冬瓜500克

冬菇8隻

蠔豉6-8隻

熟薏米 40克

排骨500克

瑤柱 適量

薑片 適量

水1公升

鹽 適量

紹興酒 少許

冬瓜蠔豉排骨湯做法

1. 瑤柱、冬菇及蠔豉浸軟，瑤柱水留下備用。

2. 冬菇去蒂並以生粉擦淨，用水沖洗；冬瓜去瓤後切粒。

3. 排骨連凍水一同煲滾，大火汆水10分鐘後盛起，其間加少許酒辟去羶味。

4. 準備一個鍋，加少許油及薑片炒香，加入冬瓜炒至微黃色。

5. 煮滾一鍋水，倒入全部材料，大火煲10分鐘。

6. 水滾後，轉中小火煲1.5小時，加鹽調味即成。

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夏天消暑湯水5：冬瓜螺頭銀杏湯食譜

冬瓜螺頭銀杏湯材料（2-3人分量）

冬瓜1-2斤

螺頭2-3個

銀杏約20粒

生薏米2両

陳皮1角

豬腱500克

酒少許

水2公升

鹽適量

冬瓜螺頭銀杏湯材料做法

1.急凍螺頭解凍後，加生粉及鹽，擦淨表面的黑色污物，從中間剪開螺頭，除去內裡污物。

2.陳皮浸軟、刮瓤備用。

3.冬瓜洗淨，去瓤及切塊。

4.銀杏去殼、去衣，洗淨；生薏米洗淨備用。

5.冷水連豬腱、螺頭下鍋，加酒汆水後洗淨，螺頭切片。

6.所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時，加鹽調味即成。

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冬瓜螺頭銀杏湯食譜

夏天消暑湯水6：節瓜冬菇瘦肉湯食譜

節瓜冬菇瘦肉湯材料（2-3入分量）

節瓜1條

冬菇10粒

木耳4片

紅棗4粒

瘦肉300克

薑2片

酒少許

水2公升

鹽適量

節瓜冬菇瘦肉湯做法：

1.冬菇浸軟，去蒂並以生粉擦淨；木耳浸30分鐘備用。

2.節瓜去皮切塊備用；薑切片。

3.凍水連瘦肉一同煲滾，大火氽水幾分鐘後盛起，其間加入少許酒。

4.所有材料連水煲滾後，轉中小火煲2小時，最後加少許鹽調味，即成。

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夏天消暑湯水7：節瓜鹹蛋肉片湯食譜

節瓜鹹蛋肉片湯材料（2人分量）

節瓜2條

鹹蛋1隻

瘦肉200克

生抽1茶匙

生粉1茶匙

砂糖 1/2茶匙

麻油 1/4茶匙

水1公升

節瓜鹹蛋肉片湯做法

1. 將節瓜去皮切件；瘦肉切片；分開鹹蛋的蛋黃及蛋白。

2. 用生抽、砂糖、麻油及生粉醃瘦肉15分鐘。

3. 煮滾一鍋水後，加入節瓜、瘦肉及鹹蛋黃，用中火煮20分鐘。

4. 加入鹹蛋白拌勻，即成。

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夏天消暑湯水8：節瓜章魚豬腱湯食譜

節瓜章魚豬腱湯材料：（2人分量）

節瓜2個

章魚1隻

豬腱 250克

蜜棗2粒

南北杏50克

水2.5公升

鹽適量

節瓜章魚豬腱湯做法

1. 南北杏、蜜棗及章魚略浸約10分鐘，瀝乾備用。

2. 節瓜去皮切件、章魚切件備用。

3. 將豬腱放入一鍋滾水內，汆水盛起。

4. 煮滾一鍋水，放入全部材料，以大火煲滾後，轉小火煲2.5小時，按口味加鹽調味，即成。

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夏天消暑湯水9：節瓜元貝蓮子湯食譜

節瓜元貝蓮子湯材料（2-3人分量）

節瓜2條

元貝2両

蓮子1両

西施骨400克

酒少許

水1.5公升

鹽少許

節瓜元貝蓮子湯做法

1. 蓮子、元貝分別浸軟，前者需要去芯。

2. 節瓜洗淨後去皮並切塊。

3.冷水連西施骨一同放進鍋裡，其間加酒，大火汆水5至10分鐘後盛起。

4.所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1小時，加鹽調味即成。

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夏天消暑湯水10：粟米鬚節瓜湯食譜

粟米鬚節瓜湯材料（3-4人分量）

粟米2條

粟米鬚80克

節瓜2條

眉豆30克

花生30克

蜜棗3粒

水2.5公升

粟米鬚節瓜湯做法

1.花生、眉豆浸20至30分鐘。

2.粟米鬚揚開並過水洗淨，蜜棗洗淨。

3.粟米切塊，節瓜去皮切塊備用。

4.所有材料連凍水下鍋，大火煲滾後轉小火煲約1小時，加鹽調味即成。

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