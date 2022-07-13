番茄炒牛肉食譜｜15分鐘酸甜拌飯菜　2招牛肉不乾韌做錯1步易出水

番茄炒牛肉是一道惹味的拌飯菜，有番茄汁，扒幾碗飯都冇問題！這道菜簡單易煮，烹調時間僅15分鐘以內。以下還會簡單講解切牛肉、醃牛肉以及煮番茄的小貼士。



如何逆紋切牛肉

煮牛肉最怕就是韌，若想牛肉吃起來軟腍些，請逆紋切。仔細看，會見到牛肉的生長紋理會有一條條痕，逆紋切的意思，就是不順著肉的紋理方向，如紋理打橫生長，則請打直切下去。這樣能把肉質纖維切斷，咀嚼的時候，容易一咬就斷，相對軟腍、不韌。

以圖中的牛肉為例，察看到其紋理是橫向的，所以如果要「逆紋」切的話，就是依住箭咀的方向，垂直去切。

醃牛肉忌放鹽易變乾韌

此外，要注意醃牛肉切忌加鹽，因為鹽會令牛肉水分流失，變得又乾又韌。而牛肉本身受水，醃肉時加水可讓它吸收水分，記得下完水不可以立即煮，因為會出水、很濕，建議要放置一段時間，就可使它有肉汁。

牛肉記得不要用鹽醃，並且要讓它有足夠時間吸收水分。

番茄方面，連皮煮營養更高，但記得要加蓋煮腍番茄才把半熟的牛肉回鑊，不然牛肉就會太老。

番茄炒牛肉食譜

番茄炒牛肉（炒/Stir-fry）

2人分量 1級難度 15分鐘（未計醃肉時間）



材料：

番茄3個

牛肉150克

蒜蓉1茶匙



牛肉醃料：

胡椒粉少許

糖1茶匙

生抽1茶匙

酒少許

水少許

生粉1茶匙

油少許



調味料：

茄汁2湯匙

片糖1/3塊

白醋1湯匙

酒1茶匙

水4湯匙

老抽少許

生粉水少許



做法：

1.逆紋將牛肉切片，加醃料醃20分鐘。

2.番茄洗淨、去蒂和切塊；片糖剁碎備用。

3.鑊燒熱下油，爆香蒜蓉。

4.中火炒牛肉至半熟，盛起。

5.番茄落鑊，加片糖、茄汁、白醋，酒、水，加蓋煮幾分鐘至番茄轉腍。

6.牛肉回鑊炒勻，加生粉水埋芡並煮至略為收汁，即成！



不失敗秘訣：

*牛肉要逆紋切才不會韌，即紋理橫向生長，便需直切。

*醃牛肉不要加鹽，因為會令牛肉流失水分，變得又乾又韌；但牛肉本身受水，醃肉時加水可讓它吸收水分，記得下完水不可以立即煮，因為會出水、很濕，建議要放置一段時間。

*番茄煮腍才把牛肉回鑊，不然就會太老。



健康小貼士：

番茄以含有豐富茄紅素見稱，它是天然的抗氧化劑，抗老功效一流，但必須和油配合，才能容易釋放及被人體吸收。除此之外，番茄亦有磷、鐵、鉀、鈉、鎂及維他命C等，每日只需吃2個番茄，就能滿足人體每日所需的維他命C含量，而箇中的纖維質則有助預防攝護腺癌和乳癌。

攝影、攝錄：麥超億、趙錦添

剪接：趙錦添

美術：鄒嘉寶

相關食譜：

【番茄豬扒食譜】酸甜啖啖肉深得大人小孩歡心 片糖煮醬汁更健康

【滑蛋牛肉食譜】茶記級炒蛋3個嫩滑秘技 牛肉沒鬆肉粉一樣軟腍

滑蛋牛肉食譜