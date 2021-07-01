【番茄食譜】番茄肉碎炒蛋15分鐘美味拌飯菜　2招增強抗氧化功效

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-07-01 21:00

番茄炒蛋就食得多，但除了兩者的組合外，加上其他配料也是沉悶中帶新鮮的配搭。今次介紹的番茄肉碎炒蛋，不但有番茄和蛋，還加了免治肉碎及豆腐，吃起來相當開胃，簡單又多汁，是筆者經常用來帶飯的菜式。

番茄肉碎炒蛋是其中一樣筆者經常煮的餸菜，眾所周知番茄當中含有天然抗氧化劑——茄紅素，具抗衰老、提升免疫力等功效，如果想保存更多的茄紅素，烹調時主要有兩個重點。（1）茄紅素是脂溶性營養素，以油烹煮才更易被人體吸收，因此熟食比生食更有效益。（2）茄紅素多集中在番茄皮內，因此最好連皮食。

番茄肉碎炒蛋的主要材料有番茄、木棉豆腐、肉碎和蛋，筆者亦試過把木棉豆腐換成豆卜，一樣美味，但豆卜就比豆腐高脂高油，要注意一下。

不過，筆者有時候會去皮，步驟是先在番茄底部𠝹一個十字，放於滾水烚煮一會，直至外皮開始離肉，即可撈起放入凍水，如此就可輕易剝出番茄皮。番茄本身難以炒腍，用這個方法可節省炒番茄的時間，亦令茄蓉完全跟茄汁混和，吃起來味道更豐富。

煮這個餸一點也不難，惟獨要注意分開處理食材，個別炒至7、8成熟，最後才連醬汁拌炒均勻，因為每種材料煮熟的時間也不一，故需要分開煮。不過，炒完雞蛋鑊會比較髒，要洗鑊，筆者建議炒食材的次序為豆腐、免治豬肉、蛋和番茄，不用洗太多次鑊都做到理想效果。

番茄肉碎炒蛋食譜

健康小貼士：

番茄以含有豐富茄紅素見稱，它是天然的抗氧化劑，抗老功效一流，但必須和油配合，才能容易釋放及被人體吸收。除此之外，番茄亦有磷、鐵、鉀、鈉、鎂及維他命C等，每日只需吃2個番茄，就能滿足人體每日所需的維他命C含量，而箇中的纖維質就有助預防攝護腺癌和乳癌。

攝影、攝錄：呂志豪

剪接：鄭偉賢

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