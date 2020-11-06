【番茄紅衫魚食譜】人見人愛家常菜　煎魚辟腥2個步驟不可少

番茄紅衫魚是一道人氣家常菜，有些小朋友本身不喜歡食魚，但對紅衫魚卻有一定包容度，大概是因為紅衫魚肉多骨少，不論老幼都會喜歡，配上番茄汁後酸咪咪的，就更討喜了，這次就分享由細食到大的番茄紅衫魚食譜吧！

紅衫魚在街市很易買到，都是冰鮮的，近年的紅衫魚愈來愈小，香港海鮮業聯合總會主席李彩華幾年前已在《香港01》訪問提過，紅衫魚魚獲近年減少，供港量下跌。這次筆者更碰巧在颱風後去幫襯，來貨受影響，魚比較細條，$40一份，共3條，每條約重150克。

世界自然基金會(WWF)指，由於漁民過度捕撈，紅衫魚現已被世界自然保護聯盟（IUCN）評定為「易危」品種，難怪街市見到的紅衫魚愈來愈細條，有的只跟手掌大小差不多。（資料圖片／張雅婷攝）

入廚新手不必怕劏魚，因為買魚時魚販已經幫你打鱗和去走魚腮，但是否很仔細地打鱗，只是粗略刮幾下，因此回家後還需再檢查和除走鱗片，尤其是別忽略了魚鰭附近的位置。接著請開住水喉洗走魚身內的血線、摘走白膜，即可除腥去苦。洗魚時可戴上手套，避免被魚骨刺到，若難以去除血線的話，可用鐵匙柄幫手刮出。洗淨魚後，請記得抹乾魚身的水分，防止在煎魚時彈油。

許多人怕煎魚，因為怕煎魚又散又黐底，其實只要油溫夠熱，一般都不會黐，尤其是你用易潔鑊的話就更是萬無一失。此外，煎魚時不要隨便把魚翻來覆去，讓它慢慢定型就可，防止魚肉散得不似魚形。怕腥的話，可在煎魚前下幾塊薑片爆香熱油，再煎魚便能有辟腥之效。

煎魚前先在鑊中爆香薑片，也是辟腥方法之一，另外也有人會在魚身撲生粉，並指可同時辟腥及煎得更香。

請按下圖睇更多大廚傳授的煎魚貼士：

【煎魚貼士】魚皮金黃香脆肉質嫩滑！大廚教完美煎魚7大貼士

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到番茄汁方面，除番茄還加了鹽、糖、茄汁、生抽和水，你也可以加1茶匙喼汁，但並非必須，最後加生粉水埋芡收汁，基本上便大功告成。不過，由於筆者家中一都會加炒蛋，所以在食譜最後我亦加入了炒蛋撈勻番茄汁，吃起來更是錦上添花，喜歡吃蛋的朋友也要試一試！

筆者習慣在最後於番茄汁中加炒蛋拌勻，但不喜歡食蛋的朋友也可略。

番茄紅衫魚食譜

健康小貼士：

每100克紅衫魚就有820毫克Omega 3，有助降血脂、降膽固醇及紓緩風濕痛，而DHA則對腦部發展和記憶力有益。番茄則以含豐富茄紅素見稱，它是天然的抗氧化劑，抗老功效一流，但必須和油配合，才能容易釋放及被人體吸收。此外，每日只需吃2個番茄，就能滿足人體每日所需的維他命C含量。

攝影、攝錄：陳嘉杰、趙錦添

剪接：趙錦添

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