10款意粉熱量排名｜卡邦尼非最肥！最高卡1碟=4.5碗飯！健康吃3招

意粉熱量｜西餐廳、茶餐廳、Cafe的餐牌上都一定會有意粉，卡邦尼意粉、肉醬意粉、青醬意粉更是大熱款式。不過，點餐前你知道每碟意粉的熱量嗎？註冊營養師Ariel盤點10款常見意粉熱量表，意想不到看似最健康的意粉竟熱量爆標！



意粉熱量｜卡邦尼意粉非最高卡 青醬意粉熱量驚人

註冊營養師Ariel Chan在社交平台列出常見的意粉熱量，卡邦尼意粉竟然不是最高卡，反而看似最健康的青醬意粉卻熱量驚人，一碟已過千卡！相對健康低卡的意粉又是什麼？牛油果青醬意粉伴帶子食譜 簡化版混醬Super Food

請按圖看10款常見意粉熱量排名（由每碟熱量高至低排列；根據食物安全中心抽樣，一般快餐店、茶餐廳或西餐廳的意粉，每碟約450-600克不等）：

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10款常見意粉熱量排名（最高卡至最低卡）

1 雞肉青醬意粉（1117卡路里）青醬雞肉蘑菇意粉食譜

2 卡邦尼意粉（865卡路里）卡邦尼意粉

3 肉醬意粉（823卡路里）肉醬意粉食譜

4 肉醬芝士焗千層麵（800卡路里）免焗肉醬千層麵食譜

5 蘑菇煙肉白汁意粉（710卡路里）白汁蘑菇意粉食譜

6 墨魚墨汁意粉（610卡路里）墨魚汁營養

7 番茄海鮮意粉（591卡路里）拿破崙茄汁意粉食譜

8 香蒜橄欖油意粉（531卡路里）

9 白酒蜆肉意粉（510卡路里）白酒大蜆意粉食譜

10 南瓜意粉（505卡路里）

意粉熱量｜熱量最高1碟=4.5碗飯！最高最低相差2.2倍

10款常見的意粉中，最高熱量的是雞肉青醬意粉，最低的是南瓜意粉，兩者相差2.2倍。若以一碗飯的熱量（約250卡路里）作比較，一碟雞肉青醬意粉的熱量相等於4.5碗飯的熱量。根據香港食物安全中心的參考數字，一名體重65公斤的男性，以輕度運動量計算，18-29.9歲每日需要2400卡路里，進食一碟雞肉青醬意粉已佔全日的一半攝取量。

若以一碗飯的熱量（約250卡路里）作比較，一碟雞肉青醬意粉相等於4.5碗飯的熱量。（Victoria Alexandrova/Unsplash）

意粉熱量｜青醬脂肪達50% 3湯匙近1碗飯熱量

Ariel解釋青醬的成分包括羅勒、橄欖油、堅果（如松子、腰果）、芝士、糖及鹽。除了橄欖油外，堅果及芝士是高脂肪的原材料，因此熱量比較高（每湯匙等於80卡路里）；脂肪含量高達50%。縱然橄欖油和松子屬於較健康的不飽和脂肪，但因使用了芝士，飽和脂肪含量一般有6-8%，因此建議少食。

青醬熱量如此高是因為含有橄欖油、堅果和芝士等高脂肪的材料。（CJ Dayrit/Unsplash）

意粉熱量｜意粉配料、醬汁如何選？2類醬汁要避免

意粉的靈魂來自配料和醬汁，不過稍一不慎易墮致肥陷阱。以常見的配料為例，Ariel建議：

1 應多選海鮮、芝士，前者低卡高蛋白，後者高蛋白且含鈣

2 可選高脂但天然的免治肉。

3 最不建議忌廉及煙肉等配料，因為忌廉屬高脂高熱量，食用加工肉類或增致癌風險。

意粉配料健康選擇排名：

1. 海鮮（低卡高蛋白）

2. 芝士（高蛋白含鈣）

3. 免治肉（高脂但天然）

4. 忌廉（高脂高熱量）

5. 煙肉（加工肉類可致癌）



Ariel建議應多選海鮮作為意粉配料。（資料圖片）

此外，Ariel提醒應首選較少忌廉、牛奶、芝士等飽和脂肪材料製成的醬汁，如番茄、南瓜、墨汁是較好的選擇。次選為橄欖油，芝士、肉醬等醬汁，雖然屬高脂肪但仍有一定蛋白質含量及營養價值。然而，大熱的白汁、青醬等高熱量的應避免。

Ariel建議較好的意粉選擇。（ IG@aranthnh）

Ariel Chan為資深澳洲註冊營養師，畢業於香港大學後赴澳悉尼大學修讀營養學碩士課程，兼中醫營養和自然療法學家，相信「food as therapy」，改變飲食亦可以扭轉健康。（受訪者提供）

資料來源：Aranth安曼營養