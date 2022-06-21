粉絲檢測｜9成粉絲1紮熱量=半碗飯　最高最低鈉相差19倍邊款最肥?

粉絲（台灣稱冬粉）屬低脂食物，但竟然也會致肥？事實上粉絲的熱量不可看小，部分牌子的粉絲1紮的熱量已比一碗白飯多，而且屬澱粉質，若將粉絲當作餸菜，進食0.5-1紮粉絲和1碗白飯，一餐的熱量分分鐘超標。

攝影：余曉彤



9成粉絲1紮=半碗飯 虎牌最高卡1紮=1.4碗飯

粉絲看似健康低卡，部分人更選舉將粉絲當作減肥食材，但背後其實蘊藏致肥危機。記者於超市隨機抽檢10款市售的包裝粉絲，比較當中的熱量、碳水化合物及鈉含量，發現全部粉絲每100克的熱量由326千卡至363千卡不等，比一碗飯的熱量（約250千卡）還要高。

記者於超市隨機抽檢10款市售的包裝粉絲，比較當中的熱量、碳水化合物含量及鈉含量。

雖然我們不用一次吃100克分量的粉絲（以即食包裝粉絲為例約65克），記者也根據包裝所標示的重量及數目，計算出每個品牌1紮粉絲的熱量，發現1紮的熱量由70千卡至363千卡不等，平均熱量為167千卡，相等於0.5碗飯。當中最高卡的是虎牌綠豆粉絲，1紮粉絲已有100克，其熱量為363千卡；最低卡的是東遠韓式粉絲，1紮粉絲約20克，其熱量為70千卡。

普遍1紮粉絲重量由40-50克不等，1紮的熱量由70千卡至363千卡不等，平均熱量為167千卡，相等於0.5碗飯。

粉絲每100克含90克碳水化合物！

粉絲的熱量如此高是因為主要由綠豆、豌豆、水、馬鈴薯澱粉、綠豆澱粉等碳水化合物組成，因此每100克所含的碳水化合物80-90克不等。根據世界衞生組織、聯合國糧食及農業組織（FAO）建議，健康人士每天從碳水化合物中攝取的能量，應佔每日總能量攝取量的55至75%。 以一個每日應攝取2000千卡的成人為例，每天需要攝取275-375克碳水化合物。

粉絲的熱量如此高是因為主要由綠豆、豌豆、水、馬鈴薯澱粉、綠豆澱粉等碳水化合物組成。

全部不屬高鈉 萬塔牌最低鈉

10款包裝粉絲全不屬高鈉，不過最高與最低的鈉含量相差頗大，鈉含量最高是米助調和澱粉絲，每100克含有112毫克鈉；鈉含量最低是萬塔牌龍口粉絲，每100克含有6毫克鈉，兩者相差19倍；東遠韓式粉絲則不含鈉質。

請按圖看10款粉絲熱量及各品牌1紮粉絲熱量（由熱量每100克高至低排列）：

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3款最低熱量的粉絲分別是︰

金象牌龍口粉絲$13.9，每100克熱量為326千卡

玖柒牌龍口粉絲$14.9，每100克熱量為333千卡

虎牌綠豆粉絲$34，每100克熱量為347千卡



成年人每日需要攝取多少碳水化合物？ 健康人士每天從碳水化合物中攝取的能量，應佔每日總能量攝取量的55至75%。 以一個每日應攝取2000千卡的成人為例，每天需要攝取275-375克碳水化合物。 市售的粉絲哪些較高熱量？ 米助調和澱粉絲、萬塔牌龍口粉絲、金御膳龍口粉絲。

資料來源：食物安全中心《營養資料查詢》