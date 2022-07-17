養生茶食譜｜桑寄生蓮子桂圓茶滋潤安神 桑寄生煲多久才出味？
桑寄生蓮子桂圓紅棗茶，補益肝腎，健脾益氣。簡單材料即成大家喜愛的茶飲或湯水，蓮子、桂圓養血安神，對肝腎有益，晚上飲用一杯寧神安眠更屬輕盈的茶飲，惟體質燥熱、糖尿病人士不宜飲用。
攝影：余曉彤
改善睡眠質素 提升免疫力
夏天除了多飲用消暑化濕的湯水外，對筆者而言更關注有助改善睡眠質素的茶飲。酷熱天氣下，本來也容易因為缺水而感到不適，若然睡眠質素欠佳加上口罩的焗促，更易導致不適或免疫力下降，這時飲用寧神安眠的桑寄生蓮子桂圓紅棗茶，或有助改善情況。對比湯水，茶飲的烹煮時間約短1小時左右，若家有養生電煮壺更方便，大大縮短留在廚房的時間！
黑糖紅糖保留更多礦物質成分
桑寄生，是一種常寄生於桑樹上、毫不起眼的小灌木植物，功效其多，對腰痠背痛、肝腎虛弱等也有功效。這些枝葉需先浸泡，再煲它40-60分鐘才會出味，飲用時嚐到獨特的甘苦味，便可放入蓮子桂圓等材料煲煮。雖然桂圓、紅棗略帶甜味，不過桑寄生的甘苦頗重，所以需要加糖去中和。註冊中醫師郭志華博士指紅糖、片糖、黑糖性味、功效相若，都是由甘蔗提煉而成，分別是黑糖、紅糖精煉程度最少，僅將沈澱後的雜質去除，在經過濃縮乾燥所製成，保留最多甘蔗元素、且含較多的礦物質成分的糖類。如家中有紅糖或黑糖的話，可用它們取締片糖。
請按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：
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桑寄生蓮子桂圓紅棗茶（煲／Boil）
4人分量 1級難度 1小時15分鐘（未計浸泡時間）
材料：
桑寄生50克
蓮子（去心）30克
紅棗6粒
桂圓10克
片糖20克
雞蛋4隻
水1.25公升
做法：
1. 桑寄生略沖洗，以清水浸30分鐘；桂圓洗淨，以清水浸15分鐘。
2. 蓮子、紅棗洗淨去核備用。
3. 雞蛋煮熟去殼備用；煲好一鍋滾水，蓮子加蓋以大火煮15分鐘，盛起。
4. 煲滾一鍋水，放入桑寄生，以小火煲約40分鐘，迫出味。
5. 放入蓮子、桂圓及紅棗煲20分鐘。
6. 加入雞蛋和片糖，再滾10分鐘即成。
不失敗秘訣：
* 片糖可用紅糖或黑糖代替。
* 可購買已去心和核的蓮子及紅棗。
* 乾貨蓮子不用預浸，直接放入大滾水煮，會快速變鬆化。