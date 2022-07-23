護膚食物｜改善膚質5招飲檸檬水助骨膠原生成　飲錯時間愈喝愈黑?

雖然天生沒有亮眼的五官，但只要皮膚白皙乾淨，無需化妝品的過多掩飾，單單素顏就會讓人覺得很加分，一白遮三醜嘛~



那麼怎麼樣才能擁有白雪公主的同款皮膚呢？改變膚質最簡單的方式，其實無需花錢——從飲食內調著手。

改變膚質最簡單方式（按圖看清 👇👇👇）

+ 9

1. 檸檬水

眾所周知，檸檬裡有含有豐富的維他命C，具有抗菌、提高免疫力、協助骨膠原生成等多種功效，經常喝檸檬水就可以補充維他命C。很多人都誤以為是早起空腹的時候喝一杯，其實不然，檸檬是感光食物，早晨喝一杯無法讓我們身體代謝出黑色素，會愈喝愈黑。

因此，正確的喝法是，晚上睡前喝一杯，腸胃不好的人可以在檸檬水裡加幾滴蜂蜜，減少酸性物質，也比較好喝。

2. 飲食規律

飲食規律，不僅可以改善膚質，也能營養減肥。每天保證自己飲食的規律，定時定量不暴飲暴食。口味盡量清淡且自然，不要多加調味料和沙律醬，久而久之，你會發現自己的痘痘變少了，皮膚也變滑了。

3. 多喝水

一天8杯水這個道理已經不用說了吧？多喝水，提高代謝，多上廁所把毒素清出來。需注意的是，喝水的時候不要過於衝，小口小口地喝才能讓水分慢慢浸潤到身體的每個器官，有效排毒。

4. 泡腳

每天晚上洗好澡，用熱水泡腳對我們身體有大大的好處。熱水泡腳可以擴張足部血管，促進足底的血液循環。泡完腳之後，全身溫熱，特別舒服，能夠解除疲乏，讓人精神放鬆，能夠起到安神、促眠的作用。對於失眠者來說是一個不錯的入睡方式。熱水通過腳底的血脈增強我們的血液循環，通過汗液把毒素排出來。

注意：泡腳時長不要超過半個小時，最佳時間是晚上9點，吃好晚餐後的一個小時。

相關文章：維他命C｜美白增免疫力15種高維他命C水果 檸檬包尾不敵榴槤荔枝👇👇👇

+ 12

5. 多吃水果

想要皮膚白皙，除了喝檸檬水以外，還需要多吃富含維他命C的水果，比如橙子，番茄和西柚。不喜歡吃水果的話，可以把水果榨成汁~變美的同時還能剩下一杯奶茶錢！

內調其實是改善膚質最容易入手的，我們不需要去花錢買護膚品，不需要去做美容，特別適合每個年齡段的人。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」