抗癌食物｜台歌手40歲乳癌病逝　豆漿鯖魚高蛋白5飲食法助防乳癌

台灣歌手朱俐靜因乳癌逝世，享年40歲，引發外界震驚。根據台灣衛福部國民健康署資料顯示，乳癌是台灣女性發生率排行第一名的癌症，每天約有31位婦女被診斷出乳癌、6位婦女因乳癌而失去寶貴性命。



對此，台灣台安醫院營養師劉怡里提醒，預防乳癌有4大危險因子要注意，而5大飲食原則可以有效降低罹患乳癌的機率。

預防乳癌5大飲食挑選原則（按圖）

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乳癌4大危險因子：

劉怡里指出，生活中4大不良習慣恐會誘發乳癌：

1. 肥胖

肥胖是引起乳癌的危險因子，建議BMI應控制在小於27以內。

2. 高油飲食

飽和脂肪酸高的食物容易導致身體發炎，尤其攝入過多的動物性油脂，例如牛腩、五花腩、牛油、豬油、紅肉加工品等，將提升乳癌風險。

3. 高溫烹調

高溫烹煮的烹調方式，例如油炸、大火炒等，會造成自由基過多，增加細胞病變的機率。

4. 酗酒吸煙

不管是平時有酗酒、抽煙等不良習慣，甚至是使用過多的塑膠製品，都會增加乳癌發生的風險。

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想預防乳癌，5大飲食挑選原則要注意

劉怡里表示，如果想避免罹患乳癌，可以遵守5個飲食挑選原則：

1. 蛋白質食物可以多選擇魚類、豆類製品，尤其是W-3豐富的鯖魚、虱目魚、秋刀魚、四破魚、三文魚等，可以降低身體的發炎反應。

2. 平日多攝取十字花科食物，例如椰菜、椰菜花、小白菜、白蘿蔔等，裏面的吲哚、硫化素成份，可以幫助減少自由基，降低乳癌的發生。

3. 高纖食物要足夠，纖維可以幫助油脂代謝，建議多吃糙米、薏仁、燕麥、番薯葉、黑木耳、菇類等。

4. 有些人常認為「喝豆漿會得乳癌」，但其實結果恰恰相反。每天食用適量的豆類製品，例如豆腐、豆漿、豆乾等，因為有豐富的大豆異黃酮，反而有助乳癌的預防。

5. 選對油十分重要，烹調用油應選用不飽和脂肪酸高的「植物油」，如橄欖油、苦茶油、亞麻籽油等。

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台灣國民健康署指出，女性發生乳癌的高峰年齡約在45歲至69歲之間，因此國健署提供45歲至69歲，以及40歲至44歲間具有乳癌家族史（指祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）的台灣婦女，進行每2年1次的乳房X光攝影檢查。劉怡里也提醒，女性定期進行乳房檢查、回診追蹤非常重要，可以及早發現、及早治療，避免乳癌進一步惡化。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：常吃這些食物，容易罹患乳癌！營養師揭4大NG生活習慣，5大飲食原則有效防癌】