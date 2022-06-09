豆腐食譜｜雙杏絲瓜雞肉豆腐化痰降火減喉痛　加1材料醃雞更嫩滑

喉嚨痛起來時難受，連吃東西都非常困難，台灣食補達人林秋香教大家做這道「雙杏絲瓜豆腐」，食材清熱解毒、潤肺止咳，除了好吞嚥外，還可以紓緩喉嚨痛。



材料：絲瓜、豆腐、雞胸肉、枸杞、南杏、北杏、嫩薑、蔥段、鹽、橄欖油

雙杏絲瓜豆腐食譜（按圖👇👇👇）

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做法

1. 倒入油將蔥白、嫩薑片炒香，雞肉切條放入煎至表面熟，再加入切塊的豆腐，煎到香氣溢散。

2. 加入絲瓜塊後加水燜煮。

3. 等煮滾後，放入煮熟的杏仁（若沒有事先煮熟，可早點放入）、枸杞及鹽巴調味即可。



Tip：

林秋香提醒，把絲瓜肉與絲瓜囊分開處理，絲瓜囊晚一點再下鍋，可以減少湯頭濃稠度；雞肉事先可用鹽巴及牛奶醃製，可以增加肉質嫩度；蔥將蔥白與蔥綠分開，蔥綠到最後快起鍋前再放，顏色才會保留。

營養加分

此道料理有豆腐、絲瓜、南杏跟北杏。林秋香表示，傳統豆腐製作過程中會添加食用級石膏當凝固劑，石膏也是常見的中藥材，有解熱的功效。台灣中醫師吳明珠指出，絲瓜是瓜類，有清熱解毒、利尿的效果，容易上火的人不妨多吃瓜類。

杏仁有止咳化痰的功效，吳明珠表示，南杏味道比較潤、不苦，沒有毒性，常用在食療、藥膳；北杏味道比較強烈，是醫師常用的藥材，但因其含有毒性，應避免食用太多。

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