補鐵飲食｜42歲胸悶月經量多確診貧血！高鐵9食物配維他命C更吸收

台灣42歲的陳小姐，每次月經量都很大，近日感到胸口很悶、吸不到氣，稍微活動就覺得全身不對勁，懷疑自己心臟出了問題，就醫確診是貧血。經鐵劑補充一個半月後，不適症狀大幅改善，已經能夠恢復日常活動。



經血過多 容易缺鐵性貧血

收治個案的台北慈濟醫院家醫科主治醫師劉子弘指出，患者自訴每次月經量相當大，來經隔天用上10多片衛生棉還會滲漏，觀察其臉色蠟黃、眼結膜、指甲顯得蒼白，進一步安排抽血檢查，血色素僅有7.8 g/dL、鐵蛋白明顯不足，診斷為缺鐵性貧血。

缺乏鐵質可導致以下症狀（按圖看👇👇👇）

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缺鐵性貧血是最常見的貧血。根據台灣統計，約2％的台灣民眾患有缺鐵性貧血，女性是男性的2倍之多，成年男性血紅素低於13.0g/dL、女性低於12.0g/dL，可定義為貧血。

劉子弘表示，缺鐵性貧血的常見原因為女性經血過多，其他還有懷孕、營養不良、腸胃道出血、腫瘤、痔瘡等，輕微貧血可能沒有任何症狀，或是容易疲勞虛弱、頭暈、氣喘、皮膚蒼白發黃、手腳冰冷；嚴重貧血則有可能導致頭痛、暈倒、胸悶、胸痛、心跳加速、冒冷汗、稍微動作便容易痙攣等危急反應。

蔬果含鐵量比一比（按圖👇👇👇）

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預防貧血 常吃9大高鐵食物

一般來說，缺鐵性貧血會以口服鐵劑治療，若營養吸收不良，如胃切除者則可考慮注射鐵劑；嚴重貧血者則需要輸血治療，以維持器官的正常運作，待根本原因矯正後、血紅素也回復正常，再補充鐵劑約4至6個月。劉子弘補充，服用鐵劑可搭配維他命C，促進鐵質的吸收。

日常飲食部分，劉子弘建議，可以取鐵質含量較高的食物，包括：紫菜、可可粉、紅莧菜、黑芝麻、紅豆、菠菜、豆腐、五穀米或葡萄乾等。

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