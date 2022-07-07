玉子燒食譜｜花花玉子燒造型超可愛！軟嫩香濃如何做出花花蛋皮？

大人小孩都愛的「小花花玉子燒」！



健康又美味的玉子燒，吃起來軟嫩好入口，可以依照不同食材變化，可愛到造型非常適合帶便當，可以大大加分哦！加了火腿和蔥花，整個味道更香濃更有層次了！

小花花玉子燒食譜（按圖看做法👇👇👇）

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《超可愛》小花花玉子燒食譜

材料：

雞蛋3顆

蔥1根

火腿1片

鹽 1小匙



前置作業：

1）將一顆蛋的蛋白及蛋黃分開只取蛋白，蛋黃加入其他兩顆蛋放置於另一個碗備用

2）火腿片以「小花蔬菜切模」印出小花造型，剩餘火腿切碎備用

3）蔥切碎備用



做法：

1）蛋白加入蔥碎及1/4小匙鹽打散，另一個碗（兩顆雞蛋+1顆蛋黃）加入火腿碎及1/4小匙鹽打散備用

2）使用小方型煎鍋（開小火熱鍋），放入1小匙油，用油刷在鍋子塗上均勻的油，使鍋子表面有薄薄一層油即可！

3）首先倒入一半的蛋黃液使表面均勻佈滿蛋液，待蛋液微凝固，用刮刀將蛋液從左邊捲起，捲到最右面的位置（蛋捲狀），再將蛋捲移回左邊

4）再加入另一半蛋黃液，用鍋剷輕輕將蛋捲稍微提起讓蛋液流入蛋捲底部並融合

5）用刮刀將蛋液從左邊捲起，捲到最右邊的位置（蛋捲狀），再將蛋捲移回左邊

6）先放入小花火腿片排列整齊，再加入蛋白液，用鍋剷輕輕將蛋捲稍微提起讓蛋白液流入蛋捲底部並融合，或用刮刀協助讓蛋白均勻在鍋上

7）用刮刀將蛋液從左邊捲起，捲到最右面的位置（蛋捲狀），即完成「小花玉子燒」，最後再移至砧板切成片狀裝盤！



小貼士：

1）全程一定要用小火耐心製作，否則容易焦黑

2）小花蔬菜切模，網上可以買到！

3）用刮刀捲蛋捲比較好用，若沒有可改用木製剷子及筷子輔助也可以！

希望大家都能成功做出美味料理哦！以上食譜內容由社員李佳慈發表於Facebook「廚藝公社」。

▼「滑蛋玉子燒」步驟及貼士（按圖👇👇👇）

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】