蜆食譜｜蜆汁煨五蔬家常菜清毒護肝　揀蜆露舌頭分清吐沙或求救！

俗話說：「肝若好，人生是彩色的；肝若不好，人生是黑白的。」為避免肝病所苦，平時就應好好守護自己的小心「肝」。



台灣主廚雷議宗教大家用五色蔬食讓生活變彩色，可以幫助護肝、促進肝臟修復。

蜆汁煨五蔬食譜（按圖👇👇👇）

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食材

黃金蜆3斤、蒜頭10顆、黑蒜頭10顆、西蘭花100公克、香菇50公克、南瓜50公克、紅甜椒50公克、白蘿蔔50公克、薑片少許、白芝麻油適量。

做法

1. 先將黃金蜆放入蒜頭、黑蒜頭後，放入電鍋內蒸煮出湯汁備用。

2. 將五色蔬菜等，食材放入鍋內，用些許的白芝麻油微微炒香，再倒入黃金蜆湯汁煨煮至軟化熟成。

3. 起鍋前撒上些許的薑絲後即可食用。

按圖看蜆、花蛤等貝類海產吐沙的有效方法👇👇👇

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Tip：

黃金蜆怎麼挑選？雷議宗提醒，市場挑選時，不要挑選蜆肉已經外露的，就像舌頭伸出來的模樣，代表蜆狀態在求救，若是較大顆的蛤蜊，蛤肉外露才表示在吐沙，兩種情況不一樣。

另外，蛤蜊可以加鹽巴吐沙，但蜆肉是淡水養殖則不能加鹽巴，使用一般自來水即可。

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營養加分

為什麼保肝跟蜆有關係呢？台灣腸胃科醫師張振榕表示，主要因為蜆中富含一種成分叫牛磺酸，可以維持肝臟的代謝跟修復，而肝臟的代謝需要很多輔酶，才能合成，因此多吃天然食物也有助達到護肝效果！

台灣中醫師吳明珠說，藥食同源，青色入肝、可以滋養肝腎、清肝明目，如青花菜有助滋養肝血；味覺方面，酸味也能入肝，如山楂、酸梅湯等，另外檸檬皮刷乾淨之後，削皮集中，用熱水溫泡有助養肝。

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