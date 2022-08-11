減肥｜喝蓮藕茶1周減2kg？營養師揭愈飲愈肥原因10種菜其實屬澱粉

減重想控制碳水化合物攝取量，但留意有些食物誤以為是蔬菜，實際上是澱粉。



台灣營養師葉若懿指出，蓮藕、薯仔、山藥、牛蒡、番薯、馬蹄、南瓜、甜粟米、芋頭，皆屬澱粉並非蔬菜，蓮藕、牛蒡、山藥，不少人會覺得是蔬菜。

減重9大地雷食材（按圖看清 👇👇👇）

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葉若懿在Facebook專頁「葉若懿 / Chloe 營養師」發文表示，她曾碰到1個減脂個案，聽信「蓮藕茶」能增強代謝助減重，喝1周卻胖2公斤，她表示，蓮藕是澱粉，蓮藕茶還加糖，因此會增重。葉若懿表示，這些食材被歸類為澱粉類，是因白飯與蔬菜相比，碳水化合物含量較高，提醒大家，要記得這些食物不是蔬菜而是澱粉。

減肥才要吃對澱粉！重建澱粉新觀念掌握三原則👇👇👇

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各項食材每100g的碳水化合物、蛋白質、熱量：

●白飯：41g碳水化合物、3.1g蛋白質、182大卡。

●蔬菜：5g碳水化合物、1g蛋白質、25大卡。

●蓮藕：2g碳水化合物、2g蛋白質、58大卡。

●薯仔：15.8g碳水化合物、2.6g蛋白質、74大卡。

●山藥：17.8g碳水化合物、2.8g蛋白質、83大卡。

●牛蒡：19.1g碳水化合物、2.6g蛋白質、75大卡。

牛蒡有哪些功效？（按圖👇👇👇）

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●番薯：27.7g碳水化合物、1.3g蛋白質、115大卡。

●馬蹄：14.5g碳水化合物、1.7g蛋白質、63大卡。

●南瓜：17.3g碳水化合物、1.9g蛋白質、69大卡。

●甜粟米：17.8g碳水化合物、3.3g蛋白質。

●芋頭：26.4g碳水化合物、32.5g蛋白質、123大卡。

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【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】

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