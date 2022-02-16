撈汁粉絲｜無油低卡爽口又酸辣開胃！材料簡單瘦身減脂必學

一天最煩惱的問題就是三餐要吃什麼，尤其在減脂時期更是煩惱！要好吃能滿足得到心靈之餘。更是要注意攝取的熱量！



小編發現這一道料理最絕能滿足得到以上的需求！即好吃、又能吃飽，最重要的是低卡！無油的湯汁就算喝上幾口，也不會有罪惡感！酸酸辣辣地非常開胃，偶爾吃上一碗也蠻不錯！

撈汁粉絲食譜（按圖👇👇👇）

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所需食材： 粉絲適量、檸檬片、西蘭花適量、蝦仁適量、小辣椒

醬料所需食材：檸檬2片、小辣椒1條、蒜末適量、醬油2湯匙、陳醋2湯匙、蠔油1湯匙、糖1茶匙、半碗白開水

做法：

STEP 1：將西蘭花切成小塊狀，蝦仁洗乾淨去殼，接著分別將西蘭花及蝦仁煮熟，並且撈起濾乾備用。

STEP 2：接下來準備個小鍋放入適量的粉絲下鍋煮，至沸騰的狀態後撈起過一輪冷水，這樣粉絲就會吃起來非常Q彈爽口。

STEP 3：準備個大碗將醬汁所需食材全部倒入，攪拌均勻。

STEP 4：放入煮好的粉絲入內，以及將蝦仁、西蘭花放上擺盤，最後撒上一些白芝麻就完成啦！

TIPS*

其實不一定要粉絲，將它換成蕎麥麵、寬粉、粿條也一樣很好吃喲！

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沙嗲素牛粉絲煲食譜

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