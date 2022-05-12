茶好處｜普洱降血壓紅茶除濕暖胃 4種茶功效降脂減肥飲什麼茶好?
撰文：Heho健康
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身體水腫消不了很困擾嗎？當你水腫時不妨可以喝些茶，來消除水腫的不適。茶之所以可以利尿，是因為茶裡面含有咖啡因，所有茶葉或多或少都會有含有咖啡因的，只是含量高與含量低的分別。
以下推薦給你4種常見的茶飲，不但可以幫助利尿消水腫，也有些額外的好處喔！
4種茶不但消水腫，還有這些功效👇👇👇
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紅茶：茶性相對溫和，有暖胃、散寒除濕、溫陽活血等功效，最適合於冬天飲用。
烏龍茶：茶性相對中性，最適合於秋冬轉季時飲用。它有助提神醒腦和消化。
普洱生茶：生茶屬涼性，有助清理腸胃和降脂降血壓。
綠茶：茶性寒涼，有助清熱解毒、生津止渴和提神醒腦。含有兒茶素，能刺激新陳代謝。
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