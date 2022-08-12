康普茶營養｜降血壓護心抗衰老5好處　含益生菌微量酒精1類人忌飲

康普茶以能夠降血壓、血脂以及抗癌等功效風靡歐美。近年來，這股風潮也引入台灣、香港，成為民眾喜愛的保健飲品，不過許多人對於康普茶的製作方式其實不甚了解。

文：吳承諦 醫學審稿：Hello醫師



究竟康普茶是如何製成的？飲用又對人體有哪些幫助？就讓《Hello醫師》帶你了解康普茶的各種知識吧！

喝康普茶5大好處（按圖👇👇👇）

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康普茶是什麼？含酒精飲品？

康普茶起源於中國，是具有悠久歷史的保健飲品。康普茶由糖、水、酵母菌的共生菌（紅茶菇菌）發酵而成，屬發酵茶，故又被稱為紅茶菇、紅茶菌茶，其不僅含有益生菌，有益腸道菌叢生態，且在天然發酵過程中還會產生少量氣泡增添口感，故成為許多民眾喜愛的保健飲品。

由於康普茶是由酵母菌發酵而成，因此含有微量酒精，約莫0.5%以下，而根據台灣規範之酒精飲料須達酒精濃度0.5以上，故康普茶在台灣仍屬一般飲品。

然而，歐美有部分業者在康普茶內額外加入酒精，達到酒精濃度4~7%，使康普茶成為受歡迎且帶有獨特風味的低酒精飲料。

喝康普茶的5大好處

康普茶利用酵母菌發酵製成，故產生許多對人體有益的營養素，包括：包括維他命C、B1、B6、B12以及葡萄糖醛酸，適量飲用對人體的有以下5大好處。

- 保持血糖穩定：經過動物實驗證實，飯前飲用康普茶，能夠抑制體內α-澱粉酶，並有效穩定飯後血糖，幫助預防及改善糖尿病。

- 保護心血管：康普茶所含兒茶素，有助抑制壞膽固醇（LDL）生成，並減少人體吸收膽固醇的效率，降低罹患心血管疾病的風險。此外，兒茶素還可幫助人體血管舒張，降低高血壓的發生機率。

- 對抗人體自由基：康普茶含有維他命E及兒茶素等抗氧化物質，能幫助人體對抗自由基，延緩老化、減緩發炎症狀，甚至有助抑制腫瘤及癌細胞生長。

- 刺激肝臟解毒：康普茶所含茶多酚、葡萄醣醛酸 ，能夠參與肝臟解毒，並幫助肝臟代謝毒素。

- 促進腸胃道健康：紅茶菌發酵過程中，會產生酵母菌、乳酸菌等益生菌，幫助人體抑制腸道壞菌生長，促進好菌增生，維持腸道健康，提升免疫力。



過量喝茶帶來的6個副作用（按圖）

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康普茶屬酸性飲料，腸胃不佳者應避免飲用

由於康普茶發酵製成，含有多種有機酸且康普茶ph值較低，建議民眾每日飲用康普茶以240毫升為限。

若為胃酸倒流及胃潰瘍等腸胃病患，應避免飲用，以免加劇腸胃症狀。

此外，若要自行製備康普茶，建議使用陶瓷、玻璃等耐酸容器，避免使用鐵、鋁、塑膠器皿，以免導致容器遭酸溶解，導致塑膠或金屬物質滲入茶內。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：康普茶其實含有酒精！喝康普茶具5大益處，但這類人要少喝】

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