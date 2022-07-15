綠茶營養｜降脂消腫4功效排水1.5倍攝取量！隔夜傷胃2類綠茶勿飲
撰文：健康2.0
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夏天天氣悶熱，不妨來杯無糖綠茶消暑解渴！台灣恩主公醫院泌尿科高銘鴻醫師表示，綠茶含有豐富的兒茶素，對身體有許多幫助，可以預防泌尿道感染、利尿消水腫，還能降體脂肪。
非常推薦民眾以日常飲食達到最好的身體保健，但也提醒，茶不能完全替代水，還是要多喝水！
綠茶4大功效 （按圖看清 👇👇👇）
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1. 利尿消水腫
高銘鴻指出，茶可以排出攝取量1.5倍左右的水分，相當利尿，利尿可以幫助體內排鈉、消水腫、預防泌尿道結石。
2. 對抗泌尿道感染
高銘鴻說明，綠茶的「兒茶素」能夠對抗引起泌尿道發炎的大腸桿菌，減少泌尿道感染風險。
3. 降低體脂肪
兒茶素可抑制脂肪增生、促進細胞新陳代謝，相當推薦想瘦身的民眾飲用。
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4. 抗氧化
兒茶素的抗氧化力非常驚人！高銘鴻補充，維他命C可以進一步增加兒茶素吸收率，所以綠茶中也可以放檸檬或柑橘類水果。
勿飲2類綠茶
高銘鴻最後提到，民眾飲用綠茶時，切勿飲用隔夜茶，當茶放久了會一直釋放單寧酸，容易傷害胃部，另外也不要喝第一泡茶，避免處理不當而有殘留農藥，而且茶葉沖泡3～4次就得換新茶葉，已比茶葉泡多次後愈來愈淡，營養成分也愈來愈少。
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