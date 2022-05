黑磚茶營養｜降血糖抗氧化比紅茶更有效！全因這樣發酵茶褐素豐富

紅茶很常見,但你聽過「黑磚茶 (Black brick tea with fungal growth, FBT)」嗎?它又有什麼樣的效果呢?



黑磚茶是什麼?

茶中含有多種生物活性物質,如多醣、酚酸、兒茶素、黃酮類物質等,紅茶屬於高度發酵茶類,在發酵過程中,茶中的多酚類化合物會氧化成茶黃素、茶紅素及茶褐素,比原先未發酵茶中的生物活性物質有更高的抗氧化、抗菌活性。

而黑磚茶的製程又更為繁雜,是一種泛指將紅茶經過蒸煮、壓製成形、以Eurotium cristatum真菌發酵、乾燥而得的產品。

黑磚茶營養

研究顯示:黑磚茶的抗氧化、降血糖效果勝紅茶

2022年5月,國際研究期刊《Food Science and Human Wellness》的研究指出黑磚茶具有多種生物活性物質,且和紅茶同樣都有抗氧化和降血糖的效果,但黑磚茶比未發酵紅茶有更多的生物活性物質和更好的自由基清除效果,也更能促進細胞接收胰島素的訊號,將血液中的葡萄糖轉換肝醣以有效降低血糖,所以黑磚茶的抗氧化跟降血糖效果都比紅茶還要好。

「真菌發酵」黑磚茶更富茶褐素 提高抗氧化效果

實驗將紅茶和黑磚茶進行生物活性物質含量的比較,發現兩者間的咖啡因、茶黃素、茶紅素含量沒有顯著的差異,但經真菌發酵過的黑磚茶中的茶褐素含量顯著高於紅茶,因此含有較多茶褐素的黑磚茶可能比未發酵的紅茶有更高的抗氧化、抗菌能力。

超氧化物歧化酶(superoxide dismutase, SOD)及穀胱甘肽過氧化物酶(Glutathione peroxidase, GPx)是兩種可以清除生物體中的自由基的酵素。進一步進行抗氧化實驗發現,黑磚茶比紅茶更能誘導SOD及GPx的活性,能有效清除體內的自由基,延緩氧化的速率。研究中,500mg/mL的黑磚茶凍乾粉末就能達到和1000mg/mL未發酵紅茶凍乾粉相同的效果,因此可以看出黑磚茶的確有較好的抗氧化效果。

黑磚茶還具降血糖潛力

另外,飲食、遺傳及氧化壓力都是造成糖尿病的因子,而糖尿病又會引發多種糖尿病併發症,為現代棘手的文明病之一。

該研究在動物實驗中以高血糖小鼠作為實驗模型,發現黑磚茶和紅茶都可以促進體內的血糖進行「糖解作用(glycolysis)」,並促進體內的細胞接收胰島素的訊號,將血液中過多的葡萄糖轉換成能夠儲存在細胞中的肝醣,以降低血液中的血糖濃度,且研究顯示,以300mg/mL的黑磚茶凍乾粉末進行實驗就能與500 mg/mL的未發酵紅茶凍乾粉末達到同樣促進細胞接收胰島素的效果,也顯示黑磚茶的降血糖效果比紅茶更好。

茶的變化愈來愈多樣、消費者能選擇的種類也愈來愈多元,黑磚茶有良好的抗氧化、降血糖潛力,若開始普及於市面上,將成為健康飲品市場的新選擇!

糖解作用(glycolysis):是一種將葡萄糖轉換成丙酮酸的代謝途徑,葡萄糖在轉換成丙酮酸的過程中,會釋放出能量,而生物體會再利用這些能量形成腺苷三磷酸(adenosine triphosphate, ATP)、煙醯胺腺嘌呤二核苷酸還原態(Nicotinamide adenine dinucleotide, NADH)等高能量化合物,進而參與其他需要能量的反應,維持生物體的正常運作。



參考資料: Hypoglycemic effects of black brick tea with fungal growth in hyperglycemic mice model

