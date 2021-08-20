睡眠飲食｜夜晚經常失眠點算好？營養師推介5種飲品有助產生睡意

這陣子因為疫情關係，心情多少受影響，不少人可能都出現睡眠問題。台灣營養師陳嫚羚在Facebook指出，根據外國對疫情期間的失眠調查，發現盛行率大約是23.87％，約4～5人中就有1人有失眠問題，其中醫療人員的比例更高。晚上睡不好到底該喝什麼？除了牛奶，你還有其他選擇。



▼5種飲品助眠（點擊下圖看清👇👇👇）

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年長者、女性容易失眠，5種飲品助好眠

台灣營養師陳嫚羚提到，在台灣人睡眠調查中發現，容易出現失眠的族群是年長者及女性，而睡眠狀態除了會影響情緒，也會影響免疫系統的健全；因此，有好的睡眠品質，有充分休息才能消除疲勞。

睡眠問題可從飲食先調整，陳嫚羚分享以下5種飲品，其分別含有不同營養素，她也表示，不論是平時喝或睡前2小時喝都可以，睡前喝要記得刷牙！

1. 熱牛奶

牛奶含色胺酸，可作為褪黑激素的製造原料，有助於產生睡意；也可喚醒幼兒時期睡前喝奶的記憶，幫助放鬆好入睡。

2. 溫豆漿

豆漿適合乳糖不耐症或茹素族群，作為補充色胺酸的來源。不過要注意，豆漿不太適合容易因食用豆製品而脹氣的族群。

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3. 堅果飲

可補充鈣、鎂，幫助安定神經、放鬆肌肉，進而提高睡眠品質。另外，也含微量礦物質鋅、硒，若補充足夠能幫助縮短入睡時間。

4. 番茄汁

研究指出，睡不好與缺乏茄紅素、維他命C具有相關性，番茄汁同時能補充這2種營養素，有助於提高睡眠質量。

5. 燕麥飲

其含有維他命B雜，能幫助神經系統正常運作，減少焦慮。維他命B6則能幫助色胺酸轉化為血清素及褪黑激素。

陳嫚羚強調，以上助眠飲品喝大約240ml即可，可持續補充一段時間，因為營養素的調整需要有較長的時間。另外，同時也要調整睡眠環境及行為，建議房間可以調到舒適的室溫及濕度，睡前1小時不要使用電子產品，以及白天清醒時曬一下太陽；飲食與生活的調整，可讓睡眠獲得改善。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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