腸躁症｜便秘、腹瀉9種狀況或為症狀　麵包、咖啡8種食物可免則免

一下便祕、一下腹瀉，腸胃到底出了甚麼問題？現代人生活壓力大，加上經常吃外食、三餐不規律等，「腸躁症」也變成常見的文明病。對此，來自台灣的營養師程涵宇指出，台灣平均每5人就有1人受腸躁症所苦，若想改善腸胃健康，切記8種食物一定要少吃。



程涵宇在Facebook發文表示，台灣許多人飽受腸躁症困擾，平均每5個人就有1人有腸躁症，且90%都在50歲前發病，而導致腸躁症的原因包含飲食、腸道細菌的變化、壓力、睡眠不足等，常見症狀大概分為9種：

以下9種症狀常常出現在腸躁症患者身上（按圖了解！）

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1. 肚子痛

通常發生在下腹部或整個腹部，排便後疼痛通常會減輕。

2. 腹瀉

三分之一的腸躁症患者會有腹瀉症狀，糞便也可能含有粘液。

3. 便秘

過半數的腸躁症患者會出現便秘的情況，也經常有排便不完全、排不乾淨的感覺。

4. 腹瀉＋便秘

大約2成的腸躁症患者會出現混合或交替的便秘和腹瀉。

5. 脹氣

腹脹是腸躁症最煩人的症狀之一。

6. 食物不耐

包括產氣食物、乳糖和麩質。

7. 疲勞

超過一半的腸躁症患者表示覺得疲勞。

8. 失眠

睡不好、失眠其實也跟腸躁症有關係，與沒有腸躁症的人相比，患有腸躁症的人更疲勞，睡眠也更少，而疲勞和睡眠質量差也與更嚴重的胃腸道症狀有關。

9. 焦慮憂鬱

焦慮、憂鬱和消化道腸躁症症狀都互相惡性循環。

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腸躁症應避免食用8種食物

程涵宇整理，腸躁症患者這8種食物一定要少吃：

以下8種食物腸躁症患者應避免食用（按圖了解！）

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1. 咖啡因

喝咖啡對腸道有刺激作用，有些人甚至會腹瀉。根據腸道期刊研究，發現29%受訪者喝下第一口咖啡後，20分鐘內就會收到排便的訊號。含有咖啡因的咖啡可能是腸躁症患者的誘因。

2. 啤酒

酒精飲料是腸躁症患者的常見誘因，這與身體代謝酒精的方式有關，另外酒精因含有麩質，也會影響消化，而葡萄酒和風味啤酒可能含有大量糖，讓腸胃更加不適，建議選擇無麩質啤酒，或不含人工甜味劑或添加糖的酒類。

3. 含糖飲料

特別是高果糖玉米糖漿，小腸不易吸收，可能導致脹氣和胃痛。

4. 蘋果、芒果、成熟的香蕉、櫻桃

以水果來說，建議食用哈密瓜、木瓜、火龍果、藍莓、葡萄、奇異果、柑橘和菠蘿等。

5. 甜味劑

這類甜味劑常使用在口香糖、減肥飲料等，可能導致腸躁症的症狀加劇。

6. 西蘭花

西蘭花是常見的產氣食物，可能引發脹氣。

7. 麵包

可能造成腸胃敏感而不適。

8. 豆類

有些人對豆類的食物較敏感，容易造成產氣、腹脹的情況。

程涵宇建議，如果認為自己可能患有腸躁症，除了先交給腸胃專科醫生診斷，也可以從改變生活方式做起，例如避免上述食物、緩解壓力、運動、多喝水都有幫助，補充益生菌也可以減輕症狀，平時也可以記錄日常飲食，找出腹部不舒服的原因。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：台灣每5人就有1人腸躁症！醫師曝9大最常見症狀，8種食物「刺激腸道」一定要少吃】