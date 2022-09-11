食物冷知識｜人參花旗參黨參5種參分清功效特點　清熱養血咪補錯!

吃「參」補氣，各式參類保健方式，包括口含參片、喝參茶、服用參精食品……都深受民眾青睞。



不過，「參」類藥材種類繁多，外觀、保健用法各異，你補對了嗎？以下由北京中醫藥大學教授沈連生逐一解析各式參類：

各式參類功效、特點（按圖）

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1. 人參

來源分布：五加科植物人參，藥用乾燥根和根莖。主產於吉林撫松、敦化、樺甸、琿春，黑龍江尚志、五常、海林，遼寧桓仁、新賓、本溪、寬甸等地。生於山地的針闊葉混交林或雜木林下。

功效主治：甘、微苦，微溫。大補元氣，復脈固脫，補脾益肺，生津養血，安神益智。用於體虛欲脫，肢冷脈微，脾虛食少，肺虛喘咳，津傷口渴，內熱消渴，氣血虧虛，久病虛羸，驚悸失眠，陽痿宮冷。不宜與藜蘆、五靈脂同用。

藥材飲片：

1. 生曬人參

2. 生曬參片

3. 移山參：有2種，一是將小園參移植到合適山林中任其自然生長，待長到一定年限時採挖。二是在山林發現野山參幼苗，將其移栽到合宜的地方栽植，待以後長成時再採挖。

4. 籽參：將人參種子直接撒播於人參適合生長的林下，任其自然生長到一定年限後採收。

5. 山參（野山參）：主根粗短、皮緊細、環紋密而深、支根一般「八」字分開、鬚根清疏而長、質堅韌、有明顯疙瘩為主要特徵。



2. 紅參

來源分布：五加科植物人參，產地近人參。進口的紅參來自韓國及朝鮮，稱「朝鮮人參」或「高麗人參」。

功效主治：甘、微苦，溫。大補元氣，復脈固脫，益氣攝血。用於體虛欲脫，肢冷脈微，氣不攝血，崩漏下血。不宜與藜蘆、五靈脂同用。

藥材飲片：

1. 紅參：表面半透明，紅棕色，偶有不透明的暗黃褐色斑塊，具縱溝、皺紋及細根痕。

2. 紅參片

3. 紅參鬚：由切下的支根連同鬚根經蒸製乾燥而成。

4. 朝鮮人參：均為栽培品，分朝鮮紅參與朝鮮白參。其中朝鮮紅參經蒸製而成，多壓製成方柱形。優者稱「天字」，最次稱「翁字」，中間為「地字」、「人字」，4個等級，每一字型大小又按每支重量分等。



▼高麗人參的5個等級（點擊下圖看清！👇👇👇）

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3. 太子參

來源分布：石竹科植物孩兒參。主產於江蘇、山東、安徽等省。生於山坡林下和岩石縫中。有栽培。

功效主治：甘、微苦，平。益氣健脾，生津潤肺。用於氣陰兩虛，體倦神疲，食慾不振，病後虛弱，自汗口渴，肺燥乾咳。

藥材飲片：呈細長紡錘形或長條形，稍彎曲。表面黃白色，微有縱皺紋，凹陷處有鬚根痕。

4. 花旗參

來源分布：五加科植物花旗參（又稱西洋參）。原產於美國北部和加拿大，中國吉林、山東、北京、陝西等地有栽培。

功效主治：甘、微苦，涼。補氣養陰，清熱生津。用於氣虛陰虧，虛熱煩倦，咳喘痰血，內熱消渴，口燥咽乾。不宜與藜蘆同用。

藥材飲片：

1. 花旗參（中國產）：呈紡錘形、圓柱形或圓錐形。表面淺黃褐色或黃白色，可見橫向環紋和線形皮孔狀突起。

2. 花旗參（進口）

3. 野生花旗參（進口）：未去皮的野生花旗參，大者如大拇指粗，小者如蠶。

4. 花旗參片



4款熱門的養生茶哪些體質不太適合喝（按圖👇👇👇）

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5. 黨參

來源分布：桔梗科植物黨參、素花黨參或川黨參。黨參分布於東北、華北、西北及山東、四川等省區。素花黨參分布於甘肅、青海及四川等地。川黨參主產於四川南坪，湖北恩施、利川及陝西等地。

功效主治：甘，平。健脾益肺，補血生津。用於脾肺氣虛，食少倦怠，咳嗽虛喘，氣血不足，面色萎黃，心悸氣短，津傷口渴，內熱消渴。

藥材飲片：

1. 黨參：呈長圓柱形，稍彎曲。質稍硬或略帶韌性，皮部淡黃色至淡棕色，木質部淡黃色。

2. 黨參片：有裂隙或菊花紋。野生黨參一般根粗，橫的環紋多而密。



本文摘自：《史上最完整中草藥經典圖譜》沈連生著； 圖片：大是文化提供

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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