三高飲食｜醃漬物3陷阱三高族不要吃！易致糖尿高血壓增腸癌風險
撰文：中天快點TV
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醃漬物不論配白飯或是粥，吃起來都特別下飯。不過台灣內科醫師傅裕翔在Facebook粉專發文提到，三高、慢性病患者都要注意了，醃漬物高糖高鹽，吃太多容易傷身傷腎、水腫，甚至會引發高血壓、糖尿病等疾病出現。
台灣傅裕翔醫師表示，在診間他都會奉勸三高族群、慢性病患者、老人家盡量少醃漬物，連自己平常飲食也都會盡量避免，雖然很下飯，但是對健康的問題也很大，健康的人偶爾吃可以，不要過量天天吃即可，如果是高危險族群，就真的盡量不要吃。
醃漬物對身體的危害（按圖👇👇👇）
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高鹽傷腎：醃漬物在製成時大多會加入大量鹽分，攝取過多的鹽，可能造成水腫、高血壓等慢性病，對腎臟的負擔更是大，如果本身有腎臟疾病更應該避免。
高糖問題多：有一些醃漬物，例如果乾，還會加入大量糖分來醃漬。糖不但會引起身體發炎，還會造成肥胖、糖尿病等問題，三高族群要特別少吃。
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硝酸鹽和亞硝酸鹽：一些醃製肉品含有硝酸鈉或亞硝酸鈉作為防腐劑，並會產生亞硝酸鹽。目前有限的證據顯示，亞硝酸鹽可能會導致人類和小鼠的某些胃腸道癌症。國際癌症研究中心也確定在特定條件下，攝入硝酸鹽和亞硝酸鹽對人類可能致癌。
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