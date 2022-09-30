凍齡飲食｜60歲湯告魯斯凍齡8招　營養師揭1日食15次常吃兩類食物

60歲的湯告魯斯，一直堅持親自演出動作場面，其中不少畫面都令觀眾讚嘆「為什麼已經邁入中年的他，看起來還那麼年經呢？」



為此，台灣營養師高敏敏也在Facebook貼文分享，即使步入中年的他，還能如此身強體壯的飲食生活「8秘訣」。

湯告魯斯僅以單手扶穩、更向鏡頭揮手。《職業特工隊：死亡清算》電影宣傳片截圖。

湯告魯斯凍齡8秘訣（按圖查看👇👇👇）

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1. 減少精緻澱粉

當蛋白質與糖分結合時，會導致「糖化作用」，這對彈力蛋白和膠原蛋白會造成許多負面影響，同時也降低了肌膚的彈性與柔軟度；另外，過多的澱粉會導致胰島素分泌不穩，不利於血糖控制，人也會因此提早老化，建議如果想吃澱粉，就以未精緻澱粉為主，如大麥、南瓜、番薯、粟米、薯仔等。

2. 不吃高溫油炸

高溫烹調的食物容易讓養分流失、提高體內發炎的風險，建議平時以蒸烤或低溫慢煮食物，像是三文魚、菠菜和橄欖油等。

3. 多吃原型食物

蛋白質選擇魚肉、蛋白、雞肉、乳清等，其他則以燕麥、蔬菜、堅果為主。

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4. 控制每日熱量

控制每日熱量捨攝取外，也以原型食物為主要選擇，並少量多餐！

5. 嚴格執行有氧重訓

維持訓練量，避免運動倦怠與停滯期，延緩老化。

不老男神湯告魯斯（Getty Images）

6. 少量多餐

湯告魯斯曾經一天進食次數高達15次，除正餐以外食物以堅果、冷凍有機藍莓等為主。

7. 不碰甜食

糖分攝取過高，除了肥胖之外，也容易導致發炎體質，但如果凡人如我，真的想吃甜，建議每日精製糖攝取量不超過整天總熱量的10%，最好降到5%，例如：若每日攝取2000kcal為例，添加糖攝取應低於200kcal（最好更低至100kcal），大約是25-50g糖量=控制在半糖的概念。

夏天水果熱量（點圖放大👇👇👇）

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8. 持續各種運動

平時可執行各種運動，像是爬山、划船、潛水等，並融合有氧和重訓，維持體能的彈性與平衡。

一個飲食法的風靡，就會有大批人效法嘗試，大家可以參考湯告魯斯的不老密碼，高敏敏提醒，建議找出適合自己的飲食法，並養成習慣，希望每個人都可以長久保持健康喔。

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【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】

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