消滯飲食｜大餐後宜平衡飲食3原則　營養師推9食物解膩減腸胃負擔

每當經過中秋連假一連串的燒烤大餐之後，開工後的腸胃還處於飽滿狀態，想洗脫油膩的「罪惡感」、腸胃負擔、又能攝取優質營養來源，營養師建議以減少用油及含鈉量為飲食原則，並注意增加膳食纖維、維他命的攝取。



台灣蕭瑋霖營養師（營養師杯蓋）分享，中秋後的「平衡飲食」可分為蛋白質、維他命C與日常飲品3大部分， 推薦9種優質飲食選擇。

大餐後鏟油「TOP 9飲食」（按圖👇👇👇）

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蛋、豆製品、雞胸肉 清爽優質

蕭瑋霖推薦連假後的蛋白質補充首選食材包括：

雞蛋：雞蛋是最常見補充蛋白質的食物，以簡單方式烹調就很好吃。

豆製品：相較於一般肉品，豆製品較清爽，每當肥肉吃多了，節後不妨改吃豆製品。

豆漿：烤肉大餐之後幾天，通常會很懶得吃肉，建議可以用喝的，豆漿就是不錯的選擇，可以快速補充蛋白質。

雞胸肉：雞胸肉是健身的人最愛吃的食物，蛋白質含量豐富，中秋烤肉吃太油，改吃清爽的雞胸肉最適合。

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維他命C抗氧化 乳酪飲品、無糖茶好飲品

維他命C具有抗氧化作用，維他命C含量高的食材如番石榴、柑橘類、奇異果，適時補充非常重要。

日常飲品選擇上，蕭瑋霖營養師則首推乳酪飲品與無糖茶。

乳酪飲品：除了有乳品的營養外，還含有益生菌，可以幫助消化。

無加糖茶飲：不論是搭配烤肉，或大魚大肉之後為腸胃解膩，無加糖茶飲都是最佳首選。

大餐過後，腸胃到第二、第三天還十分飽滿的朋友不妨選擇這幾樣食物，幫助腸胃紓壓解膩。

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