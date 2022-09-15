海藻營養｜助防癌降心血管病4大功效　海帶昆布海帶芽點分辨？

海帶、海帶芽（又名裙帶菜）及昆布等三種海藻都是台灣的常見菜色，由於顏色、味道相近，許多人常無法區分，乾脆統稱海帶。

文：張凱安 資料查核：Hello 醫師



實際上，它們雖然分屬不同海藻類別，卻都含有「褐藻糖膠」，可說是抗癌、預防慢性病的超級天然食品！

海帶、海帶芽、昆布的差異為何？（按圖👇👇👇）

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在介紹海帶的營養之前，《Hello醫師》先為讀者們解釋海帶、海帶芽、昆布這三種海藻的差異。

海帶、海帶芽、昆布三種海藻皆屬於褐藻綱（Phaeophyceae）海帶目 （Laminariales），以生物學的定義來看，它們屬於非常相近的藻類，但在科、屬上它們又屬於不同的類別。

1. 海帶（Laminaria japonica）

屬冷水性海藻，成熟藻體卷曲

定義：褐藻綱／海帶目／海帶科／海帶屬

2. 海帶芽（Undaria pinnatifida）

又稱裙帶菜，屬溫水性大型海藻，外型呈扁平羽狀

定義：褐藻綱／海帶目／翅藻科／裙帶菜屬

3. 昆布（Saccharina japonica）

藻體呈黃橄欖綠，成熟藻體卷曲皺縮，呈不規則團狀

定義：褐藻綱／海帶目／海帶科／昆布屬

以生物學的分類系統來說，海帶、海帶芽、昆布屬於不同海藻，但在台灣多習慣將昆布視為乾燥後的海帶，因此把兩者當成同一種海藻。在日本方面，昆布一詞泛指不同種類的海帶，因此不適用於區分實際的物種。因此，從上述解釋來看，海帶、海帶芽、昆布似乎很相近，但又分屬不同種類。

9種幫助減重的原型食物（按圖👇👇👇）

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3種海藻營養相似，仍有些微不同

海藻類多含有豐富的水溶性纖維、蛋白質、不飽和脂肪酸和礦物質（碘、鈣），每種海藻實際的含量和成分稍有不同，就如同生菜和西生菜都是萵苣家族，營養成分也不同，生菜的維他命A、β-胡蘿蔔素是西生菜的好幾倍。

多吃多健康！3種海藻都含有「褐藻糖膠」

海帶、海帶芽、昆布都屬於褐藻綱，都含有「褐藻糖膠」。近年來，有大量研究皆指出褐藻糖膠對人體的好處。

褐藻糖膠（Fucoidan）是自褐藻（也就是褐藻綱藻類）中的黏滑成分所萃取出的一種水溶性纖維，亦是具有特殊機能性的多醣體，含有豐富的L-岩藻醣（Fucose）、硫酸酯基團（Sulfate Ester Group）、半乳醣、甘露醣、木醣和醣醛酸等醣質。

目前褐藻糖膠的相關研究皆著眼在以下功效：

- 預防心血管疾病：可降低血脂，改善心臟機能，進而達到預防心血管疾病的效果。



- 維持腸胃機能：因胃黏膜和褐藻糖膠同樣含有硫酸基，可修復因胃潰瘍而受損的胃黏膜，維持腸胃健康。



- 預防糖尿病等慢性疾病：可修復胰島細胞，調解血糖，同時調節免疫機能，減緩發炎現象。



- 抗癌：可誘導癌細胞凋亡，活化免疫作用，並抑制血管新生，防止癌細胞擴散及增值。



因此，食用含有褐藻糖膠的海帶、海帶芽、昆布，可說是對人體非常健康，是超級天然的保健食品。

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海帶的3大好處

好處1：維持甲狀腺機能

碘為人體的重要微量元素之一，其主要功用在於合成甲狀腺素。甲狀腺素可促進新陳代謝，防止身體虛胖水腫、疲累、頭髮乾枯、皮膚乾燥等甲狀腺低下常有的症狀。但碘攝取過量也會引發甲狀腺腫大和產生甲狀腺疾病，海帶、紫菜、海苔醬等高碘物質在日常生活中不宜過度補充。

尤其甲狀腺亢進患者，建議須減少高含碘食物的攝取。

好處2：維持腦部機能

碘除上述功能外，可幫助腦神經發育與成熟、身體發育，維持孕婦生產機能的重要關鍵。嚴重缺碘易導致胎兒或新生兒腦部發育不全，影響臟器及骨骼的發育，孕婦則有可能出現早產或流產的情形。

好處3：降低心血管疾病和糖尿病風險

海帶因含有水溶性纖維，進入腸道後會與體內脂肪酸結合，有效降低密度脂蛋白膽固醇（LDL，又稱壞膽固醇），並可減緩腸道消化速度，減少糖分吸收，避免飯後血糖急遽上升，幫助控制膽固醇，降低心血管疾病和糖尿病風險。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：超級天然！海帶、海帶芽、昆布全都含「褐藻糖膠」！３大好處一次告訴你】

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