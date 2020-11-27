飲食熱話｜蟹番茄同食會產生劇毒？央視揭5原因闢謠食物相剋說法

不知道從何時起，食物相剋說法在民間盛行。比如番茄和螃蟹不能同吃，否則毒性等於砒霜。近日，內地官媒央視闢謠食物相剋說法引發了網絡上的熱議，讓我們更為科學的認識到了食物相剋論。總而言之，拋開計量談毒性就是危言聳聽，快把央視闢謠食物相剋說法分享給你的父母吧。

央視闢謠食物相剋說法並非首次，其實早在1935年，中國科學家、中國營養學會創始人鄭集教授，就在民間傳言較廣的184對所謂「相剋食物」中，選擇了當時最為流行的14組食物，分別開展了人體實驗和動物實驗，結果無論人還是動物，一切正常。

此外在2018年的央視315晚會上，央視再一次闢謠食物相剋說法。專家以螃蟹和番茄舉例，表示螃蟹與番茄在人體胃液中，螃蟹中的砷不會轉變為砒霜。過度關注食物相剋，會影響我們攝入食物的多樣性，食物相剋傳言是站不住腳的。

專家以螃蟹和番茄舉例，表示螃蟹與番茄在人體胃液中，螃蟹中的砷不會轉變為砒霜。（資料圖片／韓詠儀攝）

而提起食物相剋說法，很多民眾一直深信不疑，甚至還有被印刷出來的食物相剋表，被很多家庭奉為「聖旨」張貼在家裡。人們之所以對食物相剋說法深信不疑，其實並非是近些年科普做得不到位，其實有一些還是古人經營的總結，另外人們抱著寧可信其有的想法。

關於食品方面的謠言，傳播總會有這樣或者是那樣的規律，每到特定季節到來的時候，總會有一些從前流傳過的謠言被重新翻了出來，又被套上了新的馬甲熱炒一番。央視闢謠食物相剋說法，就是一個作為典型的案例。央視屢屢闢謠，但很多人就是深信不疑。

因為確實有些時候我們因為同吃了一些事物導致一些問題的出現​​，那麼又該如何科學解釋這些問題呢？

▼如何科學解釋一些食物相剋問題？（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

1. 食物不潔

由於食物清洗不乾淨，加熱不徹底，食物感染的病菌會入侵人體造成腹瀉等不適。例如有一條食物相剋說墨魚和茄子同食會造成霍亂。而其實霍亂是由於霍亂弧菌感染引起的急性腸道傳染病，而這種霍亂弧菌經常污染的食物就是魚蝦蟹等水產品。

2. 食用方式不當

一些食物雖然已經被食用多年，但依然會有很多人因為食用不當而發生食物中毒等不適症狀。豆漿、豆角（又稱四季豆）等五種非常常見的食物，煮不熟都很可能中毒，處理不好甚至會有生命危險。

3. 乳糖不耐受

例如香蕉和牛奶同食會腹瀉，其實這就是因為乳糖不耐症。乳糖不耐症是因為部分人群缺少由小腸細胞分泌的乳糖酶，無法分解牛奶蛋白而引起的一種症狀。

4. 腸易激症（IBS）

腸易激綜合症指的是一組包括腹痛、腹脹、排便習慣改變和大便性狀異常等表現的臨床綜合症，持續存在或反復發作，並且經檢查排除可以引起這些症狀的器質性疾病。

這是最常見的一種功能性腸道疾病。這些得了腸易激綜合症的人群無論吃了什麼，都有可能產生腹部不適，並因此懷疑那些食物搭配，認為它們存在​​「相剋」。

5. 食物過敏

比如海鮮過敏、花生過敏、雞蛋過敏等等。吃了某種食物後，突然發生噁心、腹痛和嘔吐的症狀，或者全身起滿了大大小小的紅色皰疹，這就是食物過敏的典型症狀。

所謂食物相剋的症狀，只是驢頭套馬嘴啦。如今央視闢謠食物相剋說法，快分享給你的家人吧~

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