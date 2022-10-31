健康飲食｜3種隱藏全榖雜糧粟米豆腐花也在內！如何吃健康不超量?

平常吃到的全穀雜糧類不只是麵包、吐司、白飯，其實很多地方都藏有它的蹤跡，但常常被我們誤認為是蔬菜或是零食、配料吃進肚。



對此，台灣衛生福利部國民健康署也在《食在好健康》Facebook粉絲專頁上貼文，幫大家整理了以下幾種常見的「隱藏」全榖雜糧類食物，讓你吃下肚也無負擔！

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- 火鍋：火鍋蔬菜盤中，粟米、芋頭、南瓜、山藥其實都是全穀雜糧類的食材。

- 糖水：豆腐花的料其實超多都是全穀雜糧類，像是配料中的紅豆、綠豆、薏米、花豆及蓮子都是全穀雜糧類。

- 點心：除了作為配料、擺盤外，街上賣的煨番薯、菱角、栗子也通通是全穀雜糧類，西餐或韓式餐廳常見的薯蓉也是。

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最後國健署也建議，選擇多元的全穀及未精製雜糧，可以攝取更多營養素，但也別忘了，有吃到全穀及未精製雜糧時，份量是跟飯一起算的，飯跟蔬菜一樣多，一餐大約比一拳頭多一點，要用替換的概念，才不會吃超量喔！

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