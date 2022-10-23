食物營養｜顏色愈深營養愈多？6黑色食物黑芝麻補鈣潤腸木耳護心

天然食材有各式各樣的顏色，不同顏色富含著不同營養價值，色彩鮮艷的食物做成料理，既美味又好看，但也別小看黑色的食物，台灣營養師余朱青指出，生活中一些常見的黑色食材，其營養價值也很高。



余朱青表示，大家都知道深綠色的蔬菜很好，因為在天然的食物中，通常顏色愈深，營養價值也愈高，黑色食材顏色深，也有著很豐富的營養素。

黑色食物營養（按圖👇👇👇）

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木耳護心燃脂 黑芝麻高鈣潤腸

像是有著「血管清道夫」之稱的黑木耳，除了含有天然抗氧化劑的花青素，還有維他命B2、鈣、鐵等營養成分，能幫助保養心血管健康、穩定血糖，且其含有豐富的膳食纖維，可促進腸胃蠕動，還能增加飽足感，很常在減脂、減重者的飲食上見到。

黑芝麻也是擁有豐富營養素的黑色食物，其屬於高鈣食物，富含鈣質、鐵質，且含有Omega-3多元不飽和脂肪酸，可以幫助維持心血管健康、抗氧化、抗發炎，而且黑芝麻屬於堅果類，所以油脂含量高，還能潤腸通便，是黑色超級食物之一。

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常見這些黑色食物 營養價值也很多

另外，像是黑豆、桑椹、海帶、香菇等這些黑色食物，也有很高的營養價值，它們大多有豐富的膳食纖維，天然抗氧化性高，且富含蛋白質，其他營養素也很多，像是花青素、維他命A、C、E、礦物質、不飽和脂肪酸和微量元素等，能提供身體所需營養素。

黑豆對健康的5大益處（點擊下圖看清👇👇👇）

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余朱青表示，黑色食物雖然外表不如鮮豔的食物引人注意，但它們的美味及營養價值，仍是無法被忽略的，飲食上各色食材都要有，營養均衡最好。

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