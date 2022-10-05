炒飯食譜｜芝士瀑布魚香飯維他命D豐富強健筋骨 加1種生果更清甜
撰文：健康2.0
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想要強健筋骨？台灣主廚雷議宗教大家製作這道「芝士瀑布魚香飯」。
滿滿新鮮的吞拿魚及乾香菇，幫你補充維他命D，增加鈣質吸收，讓你的骨骼更強壯。
芝士瀑布魚香飯食譜（按圖👇👇👇）
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材料
糙米雜糧飯150公克、白飯魚50公克、吞拿魚150公克、乾香菇丁30公克、油菜50公克、雞蛋1顆、紅甜椒20公克、蒜頭2顆、粟米醬適量、燕麥醬油少許、芝麻油適量、芝士50公克、芝士粉少許、番茜粉少許、堅果適量、蘋果。
做法
1. 將糙米五穀飯煮起後備用；吞拿魚切丁、蒜頭切碎、蘋果磨成泥後備用。
2. 鍋內放入芝麻油，加入蛋黃炒散，炒至油香味及蛋香味出來；接著放入白飯魚、吞拿魚丁、乾香菇及蒜頭炒香，炒至吞拿魚變色；再放進油菜拌炒，加入燕麥醬油、糙米五穀飯拌炒均勻。
3. 放入蘋果泥調味、紅甜椒丁翻炒，關火前撒上捏碎的堅果，並將炒好的米飯放入容器中定型、裝盤。
4. 芝士用電熱鍋加熱融化後，和粟米醬拌勻，淋在米飯上，撒上番茜粉即可。
龍蝦伊麵食譜（按圖👇👇👇）
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Tip：
雷議宗表示，油菜對於任何飯料理都很搭，平時可以多運用。
營養加分
此道料理有富含維他命D的香菇、吞拿魚。台灣郵政醫院營養師黃淑惠指出，維他命K會促進骨鈣素分泌，骨鈣素能提高骨骼的新陳代謝，提升骨質密度、幫助回春，而維他命D可以刺激引發維他命K，促進骨鈣素分泌，對骨骼強健有幫助。
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