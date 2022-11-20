秋天茶療｜羅漢果無花果甘草茶潤肺止咳安神　轉季必備2類人不宜

轉季期間未有時間煲滋陰湯水，簡單茶療如羅漢果無花果甘草茶亦是不錯的選擇，最快20分鐘完成，飲用後有潤肺止咳，潤燥安神之效。



羅漢果無花果清熱潤肺 清甜味道無添加

羅漢果的天然甜味豐富，有清熱潤肺之效，是有助改善秋天不適的食材，搭配無花果，將潤肺的效果提升。羅漢果最常用於煲煮茶療之用，處理過程並不繁複，捏碎後便可直接使用。無花果同樣本身甜味重，事前切半並將甜味進一步釋出。基本上只有羅漢果與無花果需要事前處理，其他沖洗過後便可一同煲煮。假如家中有養生壺更是不用開火，最快煲煮20分鐘便成。

羅漢果無花果甘草茶有潤肺止咳，潤燥安神之效。

百合蓮子養心安神 蓮子先煮更易腍

蓮子與百合是天然的抒壓劑，可清心火、除煩熱，加入茶療中帶有養心安神的作用。不過蓮子比其他食材更花時間煮腍，如果會連湯渣吃的話，建議先用大火滾水烚約10-15分鐘，令乾身的蓮子在滾水內受熱膨脹，裡面產生爆炸力，從而加速最終煮爛變鬆軟。

羅漢果甘草茶食譜

請按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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註冊中醫師郭志華博士對「羅漢果無花果甘草茶」的食用建議︰

- 一星期飲用1-2次。

- 脾胃虛弱，易泄瀉人士不適宜飲用。

- 如有疑問，請向中醫師諮詢。



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羅漢果甘草茶（煲／Boil）

4人分量 1級難度 45分鐘

材料：

羅漢果1個

無花果6個

甘草20克

蓮子20克

百合20克

水1.5公升

做法：

1. 羅漢果連核捏碎；無花果切半。

2. 甘草、蓮子及百合洗淨。

3. 大火煮滾水，加入所有材料煲10分鐘。

4. 轉中火煲20分鐘，熄火蓋10分鐘即成。

不失敗秘訣：

*如想快速煮腍蓮子及口感綿鬆，可事前以大火煮10分鐘。

*無花果切半味道更易釋出。

