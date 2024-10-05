秋天湯水食譜｜玉竹百合蘋果湯滋陰潤燥3類人不宜　用鮮或乾百合?

秋天容易出現皮膚乾燥、搔癢、口乾咽燥等問題。玉竹百合蘋果湯可滋陰潤燥，有效改善轉秋後的不適症狀。



玉竹百合蘋果湯食譜｜養陰潤肺 加陳皮健脾化濕

秋分已過，中午氣溫仍達攝氏28度或以上，但入秋後明顯感受到皮膚、唇較乾。以往曾介紹不少秋天湯水，今次邀請註冊中醫師郭志華博士介紹一款適合現時天氣飲用的保健湯水，她推薦「玉竹百合蘋果湯」，大部分食材都有養陰潤肺、益氣之效，煲煮時加一角分量的陳皮更可健脾化濕，正適合在爭秋奪暑之時飲用，有助調和五臟。

玉竹百合蘋果湯食譜

玉竹百合蘋果湯食譜｜鮮百合味道帶甜 加淮山有助養胃

今次選用了鮮百合煲湯，因新鮮的帶有淡淡甜味，以增加湯水的味道。若怕麻煩可以轉用乾百合，兩者功效沒有差異。在購買食材時，藥材店的中醫師建議可加五指毛桃及准山，加強健脾化濕及養胃的效果。不過個人不太愛椰子味，所以沒有加入五指毛桃，只跟著中醫師郭志華的建議，煲出來的味道清甜易入口，飲用後身心舒暢。

玉竹百合蘋果湯食譜

玉竹百合蘋果湯（4人分量）

材料：

玉竹40克

百合40克

蘋果2個

無花果4粒

陳皮6克

蜜棗3粒

瘦肉250克

水2公升

鹽適量

米酒適量

做法：

1. 蘋果洗淨切件；無花果對切。

2. 玉竹、蜜棗洗淨；陳皮浸軟去囊；擦走新鮮百合頂層污泥。

3. 瘦肉冷水下鍋汆水盛起，其間可加少許酒辟腥。

4. 煲滾一鍋水，除百合外，放入所有材料。

5. 大火煮至滾起，煮10分鐘，轉細火煲1小時。

6. 加入百合煮10分鐘，加鹽調味即成。

請按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

+ 2

玉竹：性平、味甘，養陰潤燥、生津止渴、補中益氣。

百合：性微涼、味甘，養陰潤肺、清心安神、潤肺止咳。

蜜棗：性溫、味甘，補脾益氣、補血安神、緩和藥效。

豬肉：補中益氣，滋陰潤燥。

無花果：性涼、味甘，潤肺止咳，清熱潤腸。

陳皮：性平、味甘，健脾化濕、和中止嘔。

蘋果：性涼、味甘酸，益胃生津、止渴除煩、止瀉。

註冊中醫師郭志華博士對「蟲草花無花果雪耳湯」的食用建議︰

- 一星期飲用1-2次。

- 體質虛寒、大便稀溏、脾胃虛弱人士不適宜飲用。

- 如有疑問，請向中醫師諮詢。



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