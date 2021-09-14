素食譜｜羽衣甘藍煎餅惹味甘香　羽衣甘藍7益處降膽固醇點食最好?

羽衣甘藍是公認的超級食物，蘊藏豐富營養，研究指蒸羽衣甘藍在降低總膽固醇水平最有效。炒羽衣甘藍、羽衣甘藍沙律和羽衣甘藍煎餅為羽衣甘藍增添更多風味和吃羽衣甘藍的樂趣。



羽衣甘藍煎餅用了卷葉甘藍。

羽衣甘藍４大品種

羽衣甘藍的品種頗多，在香港最常見的品種是卷葉甘藍（Curly Kale），菜葉前端邊緣蜷曲，菜莖較挺，味道微甘，拌沙律生吃口感青澀，快炒熟吃味道有丁點似芥蘭或菜心。另有嫩甘藍（Baby Kale）、意大利深綠甘藍（恐龍甘藍Lacinato / Tuscan Kale）及紅俄羅斯甘藍（Red Russian Kale）等。羽衣甘藍比較嬌貴，長時間待在室溫下容易凋萎及缺水，因此任何品種的羽衣甘藍應該放在雪櫃保存延長保鮮期。

按圖看4款羽衣甘藍品種︰

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這份食譜羽衣甘藍煎餅用了卷葉甘藍，用量不多，或者可隨個人的喜好而更改分量。煎餅本是十分平淡的菜式，但加入羽衣甘藍、粟米、杞子及韓式辣醬後，頓時充滿生氣，顏色及營養豐富。

加入羽衣甘藍、粟米、杞子及韓式辣醬後十分美味。

由於羽衣甘藍的殘留農藥問題一直存在，農藥最多蔬果2021｜士多啤梨6年霸 甜椒檢出115種農藥都係排第10，因此食用羽衣甘藍前要徹底洗乾淨，然後汆水，汆水的作用是可除去羽衣甘藍的些微草青味，也令它的顏色較翠綠。將配料拌入麵糊後，倒入煎鍋鋪平，用中細火煎熟一面後，見煎餅可離鍋，隨即翻轉續煎另一面至熟透完成。

羽衣甘藍煎餅食譜

攝影、攝錄︰陳嘉杰

剪接：鍾瑞龍

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研究︰蒸羽衣甘藍更有助降膽固醇

羽衣甘藍就含有膽汁酸螯合劑，它可在消化系統中結合膽汁酸，防止它們再被吸收，如此一來有助降低體內總膽固醇含量。據研究指蒸羽衣甘藍有特別多的膽汁酸螯合劑，在降低總膽固醇水平有效。

按圖了解更多羽衣甘藍在支持健康的7大好處︰

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1.有助降膽固醇

2.支持免疫系統

3.強健骨骼健康

4.預防心臟疾病

5.有助預防癌症

6.維護眼睛健康

7.有助減肥瘦身



羽衣甘藍雖然有不少好處，不過以下兩類人要特別留意食用分量，包括本身有甲狀腺問題及服用薄血丸的人。

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【羽衣甘藍煎餅】（煎/Pan Fry）

4-6人分量 1級難度 30分鐘

材料︰

中筋麵粉150克

水250毫升

粟粉2茶匙

鹽1/2茶匙

油1茶匙

羽衣甘藍40克

杞子5克

粟米粒30克

做法︰

1.洗淨羽衣甘藍。

2.將羽衣甘藍汆水1-2分鐘，撈起瀝水，切細。

3.將煎餅材料拌勻。

4.加入粟米粒、杞子和羽衣甘藍拌勻。

5.將麵糊倒入煎鍋，鋪平麵糊。

6.用中細火煎熟一面後，翻轉續煎另一面完成。

不失敗秘訣︰

將羽衣甘藍先汆水，可除去些微草青味，顏色也較翠綠。

當煎餅有一面可離鍋後，便可翻轉續煎另一面至熟透。