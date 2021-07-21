瓠瓜煎餅｜夏天吃瓜熱量低又有飽足感！口感鬆軟易煮極快上碟

瓠瓜（又稱蒲瓜）不僅富含水分、熱量極低又富飽足感，其實還含有鉀、鈣、磷等礦物質，以及維他命C和豐富的膳食纖維，每100公克95%都是水，幼果味清淡，品質柔嫩，適於煮食。古時以其老熟乾燥果殼作容器，也作藥用。瓠瓜是可消腫結、潤肌膚的藥用瓜菜，平均熱量只有17大卡，堪稱瓜界減肥聖品。



瓠瓜是當季的夏日蔬菜～很耐放，所以是最近常購買的蔬菜之一，做過炒瓠瓜絲、瓠瓜滷肉，今天來做瓠瓜煎餅，家裡沒有蝦米只能用蔥花提味也很不錯喔，煎好淋上泰式醬又是一道秒殺料理！

瓠瓜煎餅食譜（點擊圖片看清！）

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做法：

1. 瓠瓜刨絲，加鹽攪拌靜置一下

2. 把瓠瓜絲的水分擠乾

3. 加入一顆蛋、鹽、胡椒粉、蔥花、胡蘿蔔絲、和適量的中筋麵粉

4. 攪拌成糊狀

5. 下鍋煎成兩面金黃即可



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