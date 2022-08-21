水果陷阱｜飲果汁≠食水果易血糖失控！醫生控糖4招飲水助血液循環

每到炎炎夏日，免不了會想吃雪糕、西瓜或綠豆湯等消暑聖品，或因流汗口渴而大口喝下含糖飲料，對於糖尿病患者來說，是個「危機四伏」的季節。



台灣義大大昌醫院新陳代謝科科主任姜和均指出，臨床上的確常觀察到糖尿病患者血糖值出現「季節性」的變化，因為雖然天熱會抑制食慾，但也使患者更趨向攝取一些含糖量極高的甜品或清涼飲。尤其是像西瓜、芒果或荔枝等夏季時令水果，常會披著健康的外衣，而讓糖尿病患者在不知不覺中過量攝取。

夏天水果熱量（點圖放大👇👇👇）

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不只富含營養素也含糖 糖尿病患者水果攝取勿過量

水果富含維他命及纖維素等多種營養素，對於人體抗氧化及抗發炎有一定作用，也因此，在台灣衛福部公布之每日飲食指南中，明確建議每人每日水果類可攝取至2-4份（一份約為一拳頭大小）。但既然富含營養，為什麼要制定建議量的上限？

台灣姜和均醫師表示，因為水果內並不只有營養素，還有豐富的「糖」！尤其台灣身為水果王國，隨著農業科技發展，美味的水果也具有相當可觀的糖份。因此，只要夏季一到，糖尿病患者很容易因為直觀認為水果是「健康」的食物，就不小心攝取過量，姜和均醫師提醒，對於糖尿病患者來說，糖分攝取尤須加倍注意，運用醣類代換的概念，每日水果類攝取量儘量以兩份為基礎，不宜過量，也不適合很頻繁的攝取，在固定的時間攝取份量內的水果，也是一個幫助自己控制血糖的方式。

另外，有些人會因方便入口而將水果打成果汁，姜和均醫師強調：「喝果汁並不等於吃水果！」水果的纖維素在打成果汁的過程中會受到破壞及過濾，會加快血糖升高的速度。姜醫師在門診時也曾遇過不少狂飲果汁，導致血糖失去控制的案例，姜醫師也提醒大家，患者在挑選水果時，應避免過量攝取「GI值（Glycemic index,升糖指數）」高的種類，如荔枝、龍眼及西瓜等，若改以番石榴、車厘茄等低GI水果替代，也能協助降低血糖上升的幅度。

番石榴4大好處（按圖👇👇👇）

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慎防高血糖症狀「三多一少」 飲食控制相當重要

不論是醫師或營養師，都會一再提醒糖尿病患者「飲食控制」的重要性。糖尿病初期，患者胰島細胞功能還有辦法代償多餘的醣類；但如病程發展已久，胰島細胞功能已經變差，此時只要飲食習慣出現明顯的變化，就會劇烈反應在血糖值上，一但患者開始出現吃多、喝多、尿多及體重下降的現象，也就意味著身體可能處於高血糖的狀況。其中，姜和均醫師點名，「年長患者」尤其危險，因年紀增長，高血糖的症狀更加不易察覺，如再加上未養成定時量測血糖的習慣，就有可能等到引發高血糖急性併發症，甚至昏迷的嚴重情況。

急症發生恐致命 醫分享飲食之外控糖「四招」

為避免此類急症發生，姜和均醫師呼籲，除飲食之外，糖尿病患者也需從其他幾點著手來控制血糖：

（一）定時量測血糖：血糖已經穩定的患者，不需要非常密集的測量，但有規律性，細水長流式的血糖偵測，較能及時發現異常，確保妥善處理。

（二）規律使用藥物：勿輕易聽信坊間傳言而擅自斷藥，不僅可能引發高血糖急性併發症，也可能會增加增加中風、心肌梗塞的發生機率。姜和均醫師分享，一名年長患者本來血糖控制相當穩定，卻因街坊鄰居鼓吹說吃藥打針不好，遂擅自斷藥而改用偏方，導致頭暈、頻尿及體重驟降等症狀接二連三出現，回診時才發現血糖飆升至3、400mg/dL，差點危及生命。

（三）多喝水：若水分補充充足，可讓血糖控制較為穩定，對身體血液循環也有益。

（四）規律回診追蹤：尤其在疫情時期，患者更容易間隔許久才回診，有些患者可能已經處在高血糖狀態下而不自知。

飲水6大QA教你喝出好氣色（按圖看清👇👇👇）

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協助提升病識感 義大醫療以專門照護團隊保護糖友

要有效控制血糖，認識糖尿病並且自我管理相當關鍵，姜和均醫師表示，在糖尿病的照護上，台灣是世界上名列前茅的，以義大醫療體系醫院為例，治療糖尿病是由專門的照護團隊負責，除醫師之外還有糖尿病衛教師和營養師。患者回診時，醫師會確認血糖控制情形與藥物劑量是否需調整，並且由衛教師和營養師，陪伴患者評估飲食狀況及生活習慣，從中找出癥結點來改善。因此，只要隨著專業醫護人員的帶領，控糖並非難事，也可以持續保有良好生活品質。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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