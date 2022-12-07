早餐咖啡｜10種人不宜飲咖啡或致焦慮肚瀉　1原因青光眼風險增4倍

咖啡，是不少人的精神支柱，早餐、午餐、晚餐都不能或缺，咖啡就是有一種魔力，令人「上癮」。雖然咖啡有助燒脂、抗氧化、防失智等好處，但原來有些人喝了咖啡後卻有不良反應，除了心跳加速，還會肚瀉、胃酸倒流，甚至增青光眼風險3.9倍。不宜喝咖啡的10種人，你會否是其中之一？



咖啡的好處和壞處，關鍵都在咖啡因，由於它是刺激物，不僅對腸胃刺激，還會對膀胱刺激，產生肚痛、尿頻等問題。因此，如果你是以下10種其中一種人的話，可能要忍忍口了！

按下圖看哪10種人不宜喝咖啡：

+ 21

1 腸躁症 / 腸易激綜合症患者



腸躁症原因不明，但一般與飲食習慣、壓力、腸道敏感等有關，患者會出現肚痛、脹氣、腹瀉便秘交替發生等症狀，嚴重或會影響生活與工作。咖啡因對腸道有刺激作用，增加排便、肚瀉的機率，據腸道期刊研究，發現29%受訪者喝下第一口咖啡後，20分鐘內就會出現便意，咖啡可能是腸躁症的誘因。

咖啡因對腸道有刺激作用，增加排便、肚瀉的機率。（andrea-piacquadio＠pexels）

2 常有胃酸倒流人士



咖啡因可令下食道括約肌鬆弛，下食道括約肌是食道和胃之間的瓣膜，當它缺乏彈性時，便容易導致胃酸進入食道，形成胃酸倒流，加劇胃灼熱等不適，但仍需有待更多研究證實。不過，台灣營養師程涵宇曾在報道中表示，雖然咖啡與胃酸倒流的關係未有定論，喝咖啡後出現胃酸倒流，也可能是其他外在因素影響，例如淺焙咖啡的酸味重，或加重胃酸倒流症狀，也可能是喝咖啡時加了過多糖、奶等，這些高糖、高脂的食物，容易刺激胃酸分泌。

3.心律不正或心臟病患者



咖啡因是刺激物，會導致血壓和心率上升，對不常喝咖啡的人更甚，不過，在《美國臨床營養學雜誌》發表的研究指，攝取咖啡因導致血壓水平升高只是短暫，仍沒足夠證據證明，它對心臟健康有長遠影響，只要不攝取過量，每天喝1杯咖啡，還會降低3%的心臟病發風險。

4. 高度焦慮或容易驚恐的人



咖啡因也是一種興奮劑，可讓交感神經興奮、若攝取過多，更會加劇焦慮感或令驚恐症發作。雖有研究指，喝咖啡有助放鬆，那主要是針對咖啡「香氣」而言。不過，咖啡因在血液中的濃度，一般會在6小時後降低至一半。

5. 膀胱過度活動症患者



咖啡因除了刺激腸道，還會刺激膀胱，促使排尿，增加尿頻和尿急情況，MyNetDiary註冊營養師、醫學博士Sue Heikkinen指，對於不常喝咖啡的人，可能對這情況更敏感。

6.有睡眠障礙的人



失眠或睡眠質素欠佳，為了驅走倦意，不少人愛喝一杯咖啡幫助提神，但長期下去，睡眠質素差和疲勞卻會惡性循環。按睡眠基金會的建議，睡前至少6小時應避免攝入咖啡因。而《臨床睡眠醫學雜誌》的一項研究發現，即使睡覺前6小時飲咖啡，也會擾亂規律的睡眠模式。

不少人愛喝咖啡提神，但長期下去，失眠和疲勞卻會惡性循環。（ivan-oboleninov＠pexels）

7.青光眼患者



早前美國西奈山伊坎醫學院的研究人員在《Ophthalmology》期刊發表文章，首次證明有青光眼家族史的患者，每天攝入大量咖啡因，或會使患青光眼風險增3倍以上。

對一般人來說，攝取過多的咖啡因與總體眼壓升高或患青光眼風險無關，但對比那些眼壓較高且遺傳傾向的參與者，咖啡因攝入量愈高，眼壓升高和青光眼風險愈大，相比咖啡因攝入量較低，同時遺傳風險也低的人，每日攝入咖啡因含量超過321毫克（相當於3杯咖啡）的話，青光眼患病率要高3.9倍。

相關文章：咖啡｜青光眼冇得醫或致失明與咖啡有關 每天飲幾杯風險增4倍？

8 孕婦



由於懷孕後體內代謝咖啡因的速度會減慢，停留體內的時間會延長，且透過胎盤會進入胎兒血液中，因此美國婦產科學院建議，孕婦每天咖啡因攝入量上限為 200毫克（約2杯咖啡的含量），以降低流產、早產和低出生體重的風險。而2020年發表在英國醫學雜誌上的一篇評論卻指，懷孕期間咖啡因攝入量並沒有安全水平，孕婦應諮詢醫生意見。

9.正在哺乳的人



咖啡因是一種興奮劑和利尿劑，攝取過多，或增加哺乳期女性脫水的風險，因此，美國懷孕協會建議懷孕和哺乳期間，盡量避免攝入咖啡因。

10. 12 歲以下兒童



咖啡味帶苦澀，並非兒童的心頭好，但也需注意少劑量的咖啡因，也會令他們產生較明顯或更嚴重的副作用，例如會讓孩子心率加快、焦慮感增加、注意力難以集中和胃部不適等。

參考資料：Eat This, Not That!、健康2.0、健康2.0_2