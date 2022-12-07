香蕉冷知識｜想低熱量去水腫香蕉要這樣挑！早午晚吃蕉功效各不同

香蕉是經濟實惠的常見水果，在還沒完全成熟之前，香蕉會呈現綠色的樣貌，並隨著時間漸漸轉為黃色。近來日本媒體，就分析了綠色香蕉和黃色香蕉的營養關鍵差別在哪。



根據日本媒體《saita》報導，香蕉含有豐富的鉀元素，可以幫助消除水腫，而且熱量不高又有滿足感，很適合健身的人食用。另外比較不為人所知的，是香蕉還含有「抗性澱粉」這項營養素。

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抗性澱粉是食物纖維的一種，平常在豆類、薯類食物比較常見。而香蕉所含的抗性澱粉，同時具有「可溶性食物纖維」及「不可溶性食物纖維」雙方的特質，進而產生出「短鏈脂肪酸」，不只對瘦身有幫助，也是對健康很好的食物。

不過根據日本岐阜大學應用生物科學部的研究，發現隨著香蕉成熟變黃，抗性澱粉含量會慢慢變少。因此如果想品嚐美味又營養的香蕉，可以選擇中間是黃色，但兩端還帶有綠色的香蕉食用。

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早上吃香蕉可以整腸、中午吃能恢復疲勞，晚間則是餐前來根香蕉墊肚子，熱量不高又有飽足感，可以避免自己暴飲暴食，是無論何時都非常推薦食用的水果。

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