減肥陷阱｜飲湯暖身3款最易肥！減重飲湯4招薯仔南瓜這樣煮高升糖

天氣一變冷，很多人都想喝點熱湯暖一暖身子；台灣營養師何沂霖提醒有減肥計劃的人要注意，當然可以喝，但要知道喝什麼湯沒問題，還有什麽湯減肥期間少碰，才不會破壞瘦身大計。



台灣營養師何沂霖表示，減重期間要分辨什麽湯品適合，最簡單的一招就是選擇愈像白開水的愈好，愈看不到碗底的就盡量避開；還有外食要注意，很多湯品喝起來都非常鮮甜，但因為不知道店家另外添加了什麼，所以不是很信賴的店家建議不要太常喝。

減重期間可以喝的湯、減重者不適合喝的湯（按圖👇👇👇）

+ 9

～減重期間可以喝的湯～

1. 清湯

像是青菜豆腐、番茄蛋花、紫菜湯、蛤蜊（蜆）、蠔仔等，這類湯底幾乎都只有一般調味，而且可以攝取到蔬菜及蛋白質，是不錯的湯品選擇。建議可以在家中準備一些曬乾的紫菜，想喝熱湯時，就切點薑絲煮個水，加些紫菜再打個蛋，就是一碗好喝又營養的紫菜蛋花湯。

2. 排骨湯、雞湯

不論是香菇雞湯還是蘿蔔排骨湯，都是可以喝的；須注意的重點是，外食湯品多半是長時間久煮，容易增加普林的生成，曾有痛風發作經驗的人要少喝，或是自己燉煮為宜。另外這類湯品有時會加入粟米、山藥、蓮藕等全穀雜糧當配料，喝了之後正餐主食的攝取量就可以減半。

3. 味噌湯

味噌是一種發酵的豆製品，發酵食品裡的益菌也有助腸道健康，味噌湯中常見配料如三文魚、豆腐等，都是好的蛋白質來源，如果自己在家煮，也可以再加點椰菜或紫菜，如此蔬菜和蛋白質都齊備更美味。

相關文章：減肥食譜｜不用捱餓也能健康瘦？改良版「縮水湯」咖喱蔬菜鮮魚鍋👇👇👇

+ 8

～減重者不適合喝的湯～

1. 濃湯

有些濃湯是加入忌廉或鮮奶下去熬煮，但西餐的濃湯基本上是牛油加澱粉做的，成分看起來就是液態麵包，常見配料粟米、南瓜等都是澱粉類，如果再加上酥皮的話，熱量、油脂跟澱粉就會過量。

2. 酸辣湯、羹湯

台灣料理中常見太白粉加水的勾芡方式，一般煮菜時是勾薄芡，而酸辣湯、羹湯的勾芡則比較重。此外不管肉羹、魚羹，都是加入澱粉再製的加工食品，而非純粹的原型蛋白質食物，所以這類湯品不僅缺乏纖維，連澱粉、油脂攝取都會過多，減重時期並不建議食用。

3. 火鍋湯

火鍋湯底通常都是泡出來的，加上各種食材長時間燉煮，許多火鍋料，食物的油脂、亞硝酸、防腐劑都會溶在湯裡；若又是麻辣湯底、牛奶湯底，則會攝取過多油脂。真的想喝火鍋湯，建議要選擇昆布或蔬菜之類的清湯底，在煮食材之前喝會比較適宜。

相關文章：飲湯冷知識｜飯後喝湯觸1禁忌恐把胃撐大易致肥？飲湯4關鍵你要知👇👇👇

+ 6

健康喝湯4個訣竅

台灣何沂霖營養師說明，減重的人忍不住想喝羹湯、濃湯時，分享4個訣竅：首先正餐的澱粉要減半，另外要多準備蔬菜以及低脂蛋白質食物，例如低脂肉、海鮮、蛋、豆腐等，最後1個月喝1～2次為限，還是可以解解饞不怕發胖的。

何沂霖營養師提醒，有些人會在家煮薯仔、南瓜等濃湯，成分很單純又天然，但要注意打成泥的澱粉食物，加上長時間烹煮，原本是低升糖食物，就會變成高升糖；若有血糖問題的人，建議還是以原型的方式攝取，以避免容易加速血糖上升的問題。

台灣何沂霖營養師補充，沒有什麼食物是一定最好或不好，吃的頻率和份量才是重點，只要掌握喝湯的技巧，就可以健康享受美食、暖暖的過冬了。

延伸閱讀：

慎防心肌梗塞、腦中風！頸部、耳朵保暖最重要！晨運、泡溫泉要結伴同行

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」