豆類冷知識｜喝綠豆湯3個月血糖急升！蔬菜豆澱粉豆4類豆營養各異

同樣都是豆類，為什麼有些營養書籍上說紅豆、綠豆、毛豆、豌豆等都屬於豆類，但是又有一說是紅豆、綠豆屬於主食類呢？



台灣高敏敏營養師近日在Facebook分享「豆類」營養組成，表示曾經門診有一個患者，三個月內的血糖飆高，一問之下才知道，這位病人竟以為綠豆是蔬菜，每天喝綠豆湯，她錯愕表示「但綠豆是澱粉呀！」

毛豆、黃豆、黑豆營養價值有何差異？（點擊查看👇👇👇）

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澱粉豆：紅豆、花豆、青豆仁、皇帝豆、綠豆

也就是碳水化合物，能提供能量、給人體力。雖然熱量跟白飯差不多，但營養素卻超高！比白米飯多3倍蛋白質、30倍膳食纖維、礦物質營養約8～15倍。

蛋白質豆：黃豆、黑豆、毛豆

高敏敏稱這三個為「豆豆家族」，又稱豆魚蛋肉類。可幫助修補、建構肌肉。20g的乾豆或50g新鮮豆（例如毛豆仁）就含7g蛋白質，約莫一塊三指頭大小的肉。

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蔬菜豆：菜豆、豌豆莢、四季豆

富含纖維、維他命，維持排便順暢、腸道健康、較不影響血糖。就是吃低熱量、高纖維的菜也能增加飽足感。

油脂豆：夏威夷豆

好的油脂可以滋潤皮膚毛髮、代謝身體壞膽固醇。約5粒等於一份油脂量。

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