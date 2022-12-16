咖啡陷阱｜矮與咖啡有關！孕婦攝咖啡因孩子較矮仲有3飲品咪亂飲
撰文：NOW健康
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咖啡因是懷孕期間的禁忌之一，懷孕期間喝咖啡真的會影響孩子嗎？《JAMA Network Open》上1項新的研究發現，在子宮內接觸咖啡因的孩子，往往比未接觸咖啡因的同齡人稍矮。
美國國家衛生研究院（NIH）為了研究咖啡因攝取對兒童成長可能產生的影響，研究人員分析了之前2項有2400名孕婦參與的研究。從中發現，在懷孕期間體內有低量的咖啡因和副黃嘌呤（1種咖啡因分解產物）的女性，其所生的孩子身高比起體內沒有咖啡因和副黃嘌呤孕婦生的孩子來得矮，孩子身高的差距從4歲開始顯現且一直持續到8歲。
按下圖看哪10種人不宜喝咖啡：
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而且即使孕媽媽咖啡因的攝取量低於建議的200毫克，仍然觀察到這樣的現象。簡單來說，孕婦即便喝很少的咖啡，孩子將來也一樣會比較矮，而且這樣的身高差距，會持續到孩子的童年時期。
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美國婦產科學院（ACOG）指出，低於200毫克的咖啡因攝取量，相當於1杯12盎司咖啡中的咖啡因含量。舉例來說，1杯即溶咖啡含有大約100毫克咖啡因，而1杯過濾咖啡則含有140毫克咖啡因。另外，值得注意的是，朱古力、茶和梳打水等其他食品和飲料中，也都可能含有咖啡因。
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